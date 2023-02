Superbike, è ufficiale: esclusa l’ipotesi del peso limite moto-pilota

Niente limite minimo di peso moto-pilota nel campionato mondiale Superbike. Tramite un comunicato ufficiale riguardante il regolamento sportivo 2023 è stato specificato l’introduzione della tanto chiacchierata regola è stata esclusa da parte del SBK Permanent Bureau. Una notizia che non farà piacere a coloro che speravano di zavorrare Alvaro Bautista.

Questa decisione va probabilmente inquadrata all’interno del drastico cambio di equilibri in corso, con Jorge Viegas (presidente della FIM) che vuole prendere in mano il controllo delle norme del WorldSBK, andando così a ridurre l’influenza della Dorna. Il primo passo era stato il siluramento di Scott Smart come direttore tecnico, sostituito da Ludovic Reigner. Concedendo qualcosa lato Superbike, l’auspicio di Carmelo Ezpeleta è quello di avere più mano libera in ambito MotoGP.

Supersport, nessun cambiamento nelle regole tecniche

Nel comunicato ufficiale si fa riferimento anche al regolamento tecnico della Supersport e della Supersport Next Generation. Per un altro anno resteranno in vigore le stesse regole adottate nel 2022. Non ci sarà nessun cambiamento.

Nella nota viene specificato che che “questo rinvio permetterà agli attuali costruttori sotto le regole Supersport di lavorare durante la stagione per definire la base delle regole tecniche/di bilanciamento per la Supersport Next Generation 2024, obbligatorie per tutti i costruttori”. Alla fine del 2023 ci sarà uno studio che servirà per stabilire il balance of performance del campionato per il 2024.

Test e gare Flag to Flag

Per Supersport e Supersport 300 è stata fissata una restrizione riguardante i test. Dal 2023 a team e piloti è vietato girare nella stessa pista dove 11 giorni dopo andrà in scena la prima giornata di prove libere del round del campionato.

Per quanto concerne la WorldSSP300, è stata ufficializzata l’introduzione delle gare “Flag to Flag”, già presenti in WSBK e WSSP. Le corse non saranno più interrotte per ragioni metereologiche, se non in occasione di eventi straordinari. I piloti che vorranno cambiare gomme o apportae degli aggiustamenti alla moto potranno farlo.

Foto: WorldSBK.com