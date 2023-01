Superbike 2023, primo test a Jerez: tutti i team e i piloti presenti

La stagione Superbike 2023 parte con il primo test in programma a Jerez de la Frontera mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio. Il primo dei tre confronti pre-campionato. Gli altri saranno a Portimao (31 gennaio-1° febbraio) e a Phillip Island (20-21 febbraio).

In Spagna non ci saranno tutti i team e i piloti della griglia, però ci sarà comunque tanta azione in pista. Ci sono anche alcune formazioni del Mondiale Supersport. C’è molto lavoro da svolgere per farsi trovare pronti all’inizio delle gare, che scatteranno in Australia nel weekend 25-26 febbraio. Nelle due giornate si girerà dalle ore 10 del mattino fino alle 18.

Superbike, test Jerez: i team e piloti Ducati

Ovviamente presente il team Aruba Racing Ducati con il campione del mondo Alvaro Bautista e il compagno Michael Ruben Rinaldi. La squadra ha tutta l’intenzione di replicare i successi del 2022. Può contare anche su una Panigale V4 R aggiornata e, sulla carta, più competitiva.

A Jerez vedremo il debutto di Danilo Petrucci sulla Ducati del Barni Spark Racing Team. Dopo le esperienze in MotoGP e MotoAmerica, un nuovo capitolo della carriera del pilota ternano. Un’altra Panigale in pista sarà quella di Philipp Oettl del team Go Eleven. Non c’è Axel Bassani con il team Motocorsa, ma il veneto ha comunque girato in Andalusia nei giorni scorsi con la nuova V4 R versione stradale. Lo vedremo in azione a Portimao.

SBK, Yamaha: manca solo Bradley Ray

Yamaha schiera il team ufficiale Pata with Brixx con Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli. Ci saranno alcune novità da provare sulla R1 e i piloti contano di essere più competitivi rispetto al 2022. Da seguire Remy Gardner e Dominique Aegerter del team GYTR GRT, che hanno già debuttato a dicembre in un test bagnato e che stavolta sperano di girare su pista asciutta.

Esordio per Lorenzo Baldassarri sulla Yamaha del team GMT94, a sua volta al debutto nella categoria Superbike dopo gli anni trascorsi in Supersport. Assente, invece, un altro rookie: Bradley Ray. Il team Motoxracing, che nel 2023 disputa solo i round europei, ci sarà da Portimao.

SBK, Kawasaki: unico assente il team Pedercini

Kawasaki regolarmente in azione nel test SBK a Jerez con il proprio team ufficiale. Jonathan Rea e Alex Lowes non vedono l’ora di provare le novità sulla loro Ninja ZX-10RR. Il sei volte campione del mondo si aspetta alcuni miglioramenti significativi, anche se la moto presenterà rivoluzioni.

Non manca all’appuntamento il team Kawasaki Puccetti, che schiera Tom Sykes. La squadra di Manuel Puccetti punta su un campione del mondo per rilanciarsi nel 2023. Il team VerdNatura Orelac ha confermato il giovane Oliver Konig e cercherà di sfruttare bene i due giorni in Andalusia. Assente il team Pedercini Vinales, che non ha ancora annunciato con quale pilota correrà.

Superbike, test Jerez: BMW al completo, Honda no

Il BMW Motorrad WorldSBK Team girerà con Scott Redding e Michael van der Mark, che avranno parecchio lavoro da fare con la nuova M 1000 RR. Per lo sviluppo saranno utilissimi anche i dati di Loris Baz e Garrett Gerloff della squadra “satellite” Bonovo Action.

Honda schiera il team ufficiale HRC con Iker Lecuona e Xavi Vierge, confermati dopo il 2022 da rookie. Previsti upgrade alla CBR1000RR-R Fireblade, vedremo se il gap rispetto alle prime della classe diminuirà. Mancherà il team MIE, che nella nuova stagione avrà una collaborazione più stretta con la squadra factory.

