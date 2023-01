Superbike, Puccetti con Sykes in galleria del vento: “Ecco l’obiettivo”

Il team Kawasaki Puccetti Racing si approccia al 2023 con l’obiettivo di fare risultati importanti sia nel Mondiale Superbike sia nel Mondiale Supersport. Ha scelto dei piloti come Tom Sykes e Can Oncu nei quali crede molto e si aspetta di essere ripagato.

A proposito di Sykes, nei giorni scorsi è stato in Italia per fare visita alla sede della squadra a Reggio Emilia. Successivamente si è recato anche alla Arrow, noto produttore di impianti di scarico e partner della formazione emiliana. Un altro appuntamento importante è stato in galleria del vento. Per questo e per altri temi abbiamo interpellato Manuel Puccetti.

Tom Sykes in galleria del vento: Manuel Puccetti spiega tutto

In quale galleria del vento avete lavorato?

“Siamo andati in quella dell’Università di Perugia, dove ci rechiamo più o meno un anno sì e uno no con i nostri piloti. Lo facevamo già quando correvamo solo in Supersport con Sofuoglu. Abbiamo il nostro riferimento lì e andiamo sempre a Perugia“.

Qual era l’obiettivo?

“Abbiamo voluto verificare la posizione in sella di Sykes, che è molto diversa da quella di Mahias. Tom è molto più aerodinamico a livello di seduta sulla moto, posizione del sedere sulla sella, schiena, ginocchia e tutte le varie impostazioni. Abbiamo recuperato molto in termini di performance aerodinamica. Abbiamo provato dei plexiglass diversi per cucire bene la moto addosso al pilota dal punto di vista aerodinamico. E abbiamo testato anche altre migliorie. L’obiettivo era ottimizzare la posizione del pilota in sella alla moto“.

Quanto costa lavorare in galleria del vento?

“Qualche migliaio di euro al giorno“.

Un aneddoto sulla visita alla Arrow.

“La Arrow quest’anno sta lanciando un silenziatore nuovo con una forma particolare. Tom gli ha firmato il primo della nuova linea“.

Obiettivi Supersport-Superbike e il capitolo costi

A cosa ambite in Supersport e Superbike nel 2023?

“In Supersport dobbiamo puntare a vincere il campionato. Oncu l’anno scorso ha fatto otto podi e, soprattutto verso la fine dl campionato, era costantemente davanti. È arrivato alla maturazione con la moto e questo deve essere l’anno della verità. È pronto per vincere gare e titolo. Speriamo di non trovare un rivale fortissimo come lo è stato Aegerter negli ultimi anni. Con Sykes l’obiettivo è fare qualche podio e stare con una certa stabilità in top 5. Sarà difficile, però è fattibile. Kawasaki sia per la SSP sia per la SBK porterà tante cose nuove da provare, avremo molto lavoro da fare nei test“.

Dorna ha deciso di ridurre i chili/volume per le spedizioni dei materiali dei viaggi extraeuropei. Cosa ne pensi?

“Capisco questa scelta. Sicuramente alle squadra non fa comodo portare meno materiale, crea qualche problema a tutte. Però i costi dei trasferimenti dei loro voli cargo e anche dei nostri voli passeggeri sono praticamente raddoppiati. Giusto che Dorna cerchi di tagliare dove può, il secondo aereo cargo era un costo importante in più. Faremo del nostro meglio anche con del materiale in meno, ci adattiamo senza problemi particolari“.

L’aumento generale dei costi quanto impatta sul vostro budget?

“Abbiamo dovuto tagliare un pilota in Supersport, infatti nel 2023 ne avremo solo uno. Purtroppo non abbiamo potuto confermare Yari Montella e abbiamo dovuto lasciare a casa altre tre-quattro persone, non avevo alternative. I costi sono lievitati. Ad esempio, per volare dall’Italia all’Australia abbiamo sempre speso tra i 900 e i 1.000 euro in economy. Abbiamo un cuoco che viene solo a Phillip Island e il biglietto andata-ritorno è costato 1.970 euro. Poi abbiamo tre bilici che si spostano in Europa. Con l’aumento del prezzo del carburante andare in Inghilterra ci costerà 13-14 mila euro invece di 8. La voce trasferte ora incide molto di più, invece gli incassi dagli sponsor restano praticamente gli stessi.“.

Foto: Kawasaki Puccetti Racing