Superbike, Tom Sykes is back: riporterà in alto il team Puccetti?

Il team Kawasaki Puccetti Racing voleva un pilota di esperienza e per il 2023 ha puntato con decisione su Tom Sykes. La squadra emiliana viene da alcune stagioni sottotono e Manuel Puccetti ha scelto qualcuno in grado di poter dare delle garanzie in termini di risultati.

Il campione del mondo Superbike 2013 ha corso per nove anni con la moto di Akashi, prima del passaggio in BMW nel 2019. Nella passata stagione ha gareggiato nel BSB con la Ducati del team PBM e il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Ha vinto due gare a Donington e si è trattato degli unici podi che ha conquistato in un campionato che ha chiuso con un deludente dodicesimo posto. Quando gli si è presentata l’occasione di tornare nel WorldSBK, ha accettato di buon grado.

Superbike, il team Puccetti chiede risultati a Sykes

Sykes ha 37 anni ed è consapevole che la sua carriera è ormai alle battute finali. Ma ha grande voglia di fare bene e di meritarsi la conferma anche per il 2024. La Kawasaki non è la stessa moto che aveva lasciato a fine 2018, però non c’è stata una grande rivoluzione e con la sua esperienza non dovrebbe metterci troppo tempo ad adattarsi.

Puccetti Racing è una struttura di ottimo livello e con un pilota come lui mira a fare buoni risultati subito. Manuel Puccetti ci ha raccontato che vorrebbe cercare di stare in top 5 e magari riuscire a volte a salire sul podio. Obiettivi ambiziosi. La cosa certa è che la squadra emiliana vorrà essere stabilmente nelle prime dieci posizioni, evitando i tanti piazzamenti deludenti delle ultime tre annate.

Il ruolo di Tom nello sviluppo Kawasaki

Kawasaki ha appoggiato la scelta di Puccetti Racing di far tornare Sykes nel Mondiale Superbike. Un pilota esperto può essere di aiuto anche nello sviluppo della Ninja, una moto dalla quale si può estrarre altro potenziale. I suoi dati saranno utili anche alla formazione ufficiale?

Secondo Jonathan Rea sarà difficile poter usufruire delle informazioni di Tom. Il sei volte campione del mondo ha spiegato che hanno due stili di guida troppo diversi, quindi è difficile collaborare con lui nello sviluppo della verdona. In ogni caso, il 37enne di Huddersfield darà al massimo per dare il suo contributo e soprattutto per conquistare risultati di rilievo con la sua squadra.

Foto: Kawasaki Puccetti Racing