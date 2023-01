Supersport, Can Oncu: “Voglio vincere, sogno di essere campione”

Can Oncu è certamente uno dei piloti più attesi del prossimo Mondiale Supersport. Sarà al quarto anno nella categoria e ci si aspetta un ulteriore step da parte sua.

Il 19enne turco è cresciuto di stagione in stagione e punta a migliorare ancora. Nello scorso campionato ha conquistato otto podi e ha chiuso con il terzo posto nella classifica generale. Sicuramente vuole iniziare a vincere delle gare e spera di riuscirci nel 2023.

Il team Kawasaki Puccetti Racing avrà solo lui nel box, non avendo confermato Yari Montella e avendo scelto di non schierare un altro pilota. La squadra di Manuel Puccetti si concentrerà su di lui e punterà a migliorare i risultati già buoni del 2022.

Supersport, Can Oncu punta in alto nel 2023

Oncu ha grande voglia di fare bene nella sua quarta stagione in Supersport e punta a togliersi la soddisfazione di vincere la sua prima gara nella categoria: “Quando sali regolarmente sul podio – ha dichiarato a Speedweek – cerchi automaticamente il primo posto. Non sei più soddisfatto di essere solo sul podio. L’ultima volta che mi è successo è nella gara Moto3 a Valencia nel 2018, voglio riprovare quella sensazione”.

Il pilota turco ha ricordato il suo debutto shock nel Motomondiale, quando da wild card del team Red Bull KTM Ajo sorprese tutti vincendo l’ultimo gran premio a Valencia. Poi in Moto3 le cose non sono andate per il meglio e ha scelto di accettare il piano del suo mentore Kenan Sofuoglu di ripartire dalla SSP con il team Kawasaki Puccetti Racing.

Fiducia nella Kawasaki e grandi ambizioni

Oncu è convinto di poter disputare un 2023 da grande protagonista: “Kawasaki ha portato parti nuove nella scorsa stagione. Potrebbe già vincere gare e campionato con questa moto, ma se migliora ancora è meglio. Il mio sogno è diventare campione del mondo, però penso di gara in gara. Se vinco delle gare, allora un giorno conquisterò il Mondiale. Questo è il mio obiettivo”.

Il fratello gemello di Deniz Oncu, pilota KTM in Moto3, ha le idee chiare. Sogna in grande per il futuro, ma al tempo stesso sa di dover ragionare weekend per weekend. Allenarsi con il suo amico e connazionale Toprak Razgatlioglu, sicuramente gli sarà di aiuto.