Valentino Rossi “Non avevo mai girato col presepe in pista”

“Prima uscita motoristica del 2023. Mi preparo per la 24 Ore, in programma la settimana prossima a Dubai con la mia BMW”. Lo ha scritto direttamente Valentino Rossi sui social pubblicando le foto della giornata trascorsa a Corridonia nei pressi di Macerata. E’ stato un semplice allenamento ma con un risvolto molto singolare: la presenza nel presepe in pista. Lo ha postato Vale in una sua storia su Instagram, con un commento divertito.

Valentino Rossi, dopo avere trascorso le vacanze in montagna assieme alla famiglia ed agli amici più cari, ora è pronto per la sua seconda stagione da pilota di auto. Durante la pura si è comunque allenato a Tavullia a conferma che le gare di auto per lui sono molto più di un semplice hobby ma un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

Il 2022 è stato un po’ un anno di apprendistato, caratterizzato da alti e bassi, gare positive ed altre da dimenticare. I suoi fans lo hanno seguito sempre con grande affetto ed interesse, anche in questa sua nuova avventura a quattro ruote. A Misano il paddock era gremito di tifosi e bandiere gialle con il 46 (leggi qui). Valentino Rossi ha terminato il campionato 2022 al ventunesimo posto, un risultato positivo per un pilota esordiente.

Ora passa da Audi a BMW e spera di riuscire ad essere protagonista al volante della M4 GT3. Parteciperà a tutti i 10 round del Fanatec GT World Challenge Europa con il belga Maxime Martin e il brasiliano Augusto Farfuscon. L’obbiettivo di puntare ai vertici.

Intanto la settimana prossima sarà al via della 24 Ore di Dubai con Maxime Martin e Sean Gelael poi alla 12 Ore di Bathurst a Mount Panorama, una gara storica ed iconica. Il 22 e 23 aprile sarà quindi a Monza per il primo round stagionale del GT World Challenge Europa.

Foto Instagram Valeyellow46

