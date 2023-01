Razgatlioglu tra Superbike e MotoGP: il 2023 anno della verità

Dopo aver interrotto il lungo dominio di Jonathan Rea nel 2021, non è riuscito a impedire il trionfo di Alvaro Bautista nel 2022, ma Toprak Razgatlioglu sarà ancora un grande protagonista del prossimo Mondiale Superbike. È indubbiamente uno dei migliori talenti della griglia.

Nello scorso campionato ha vinto più gare (quattordici) rispetto a quando ha conquistato il titolo (tredici), però non gli bastato. I weekend migliori sono stati quelli di Donington e Mandalika, dove ha siglato le sue prime triplette da quando corre in SBK.

Nella sua corsa iridata hanno pesato i ritiri in Gara 2 ad Assen (contatto con Jonathan Rea) e in Gara 1 a Misano (problema alla moto), ma anche l’undicesimo posto nella prima manche a Magny-Cours (dopo essere finito nella ghiaia) e il quindicesimo in Argentina (dopo una caduta). Serviva la perfezione per provare a battere Bautista e Ducati.

Superbike, Razgatlioglu dovrà fare miracoli con la Yamaha?

Razgatlioglu vuole tornare a vincere il titolo mondiale Superbike e non gli manca il talento per puntare a tale obiettivo. Ma avrà una Yamaha R1 all’altezza? La casa di Iwata non porta in pista una nuova moto, però sono previsti alcuni aggiornamenti che dovrebbero aiutare il turco ad essere un po’ più competitivo. Basterà per contrastare Bautista?

Ducati nel 2023 sarà in azione con una versione aggiornata della Panigale V4 R, già formidabile tra le mani di Alvaro nello scorso campionato SBK. Non sarà una moto rivoluzionata, però alcuni dettagli possono renderla ancora più forte. Toprak, così come Rea con la Kawasaki, rischia di dover fare gli straordinari per cercare di giocarsela con lo spagnolo. Intanto si sta allenando intensamente nella sua Turchia per essere pronto alla nuova stagione e condivide sui social ciò che fa.

Toprak: SBK o MotoGP nel futuro?

Il 26enne pilota di Alanya ha un contratto in scadenza a fine 2023 e sarà interessante vedere quale sarà il suo futuro. In questi mesi si è spesso parlato dell’ipotesi MotoGP, una categoria nella quale vuole approdare solo con un team ufficiale. Yamaha ha Franco Morbidelli con un accordo che scade a fine anno e può prendere in considerazione anche Toprak per un’eventuale sostituzione. Ma ci sono rumors che danno Jorge Martin come nome forte per andare a prendere il posto dell’italiano, reduce da un 2022 disastroso.

Razgatlioglu ha sempre detto di non avere la fissazione di dover andare in MotoGP, è felice di essere in Superbike e gli piace l’idea di poter diventare una leggenda di tale categoria. Dovesse saltare il passaggio in top class per il 2024, diventerà sempre più difficile avere un’occasione lì. In ogni caso, è nell’interesse di Yamaha fare di tutto per trattenerlo, evitando che altre case possano tentarlo a cambiare.

Foto: Instagram @toprak_tr54