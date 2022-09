MotoGP, Crutchlow chiama Razgatlioglu: “Fai il salto”

Cal Crutchlow firma il suo ritorno provvisorio nel campionato MotoGP con il 19° crono nella prima giornata di prove ad Aragon. Ferma le lancette sull’1’48″531 a poco più di un secondo dal best lap di Jorge Martin. L’ultima volta che ha calcato l’asfalto del MotorLand è stato a giugno, in occasione del test privato insieme al campione SBK Toprak Razgatlioglu che potrebbe pensare ad un passaggio in classe regina nel 2024.

Problemi di ergonomia per Crutchlow

Non è facile mettersi a proprio agio sulla Yamaha M1, nonostante fosse al suo secondo anno come collaudatore ufficiale e pilota sostitutivo. Nella scorsa stagione MotoGP ha collezionato quattro presenze come sostituto di Morbidelli e Vinales, ma senza collezionare punti in classifica. Nel sabato di Aragon dovrà iniziare a sistemare alcuni dettagli di ergonomia per affrontare al meglio questi sei Gran Premi al posto del dimissionario Andrea Dovizioso. “Non riesco a trovare la posizione giusta sulla moto., per Dovi era esattamente lo stesso. Ha cambiato il manubrio 15 volte, non riusciva a mettersi a suo agio e capita anche a me“, ha raccontato Cal Crutchlow al termine del venerdì di Aragon.

Il test MotoGP con Razgatlioglu

Yamaha ha a lungo corteggiato Toprak Razgatlioglu per inserirlo nel team satellite già dalla stagione 2021. Nulla da fare, il campione turco avrebbe accettato il salto nella classe regina solo in un team factory. Durante il test dello scorso giugno Toprak non sembra avere avuto molti problemi di ergonomia: “Ha tolto il distanziale del sedile perché è massiccio e il resto era un’impostazione di base della Yamaha“, ha proseguito il collaudatore britannico a Crash.net. Un giorno forse vedremo il fuoriclasse turco su un prototipo MotoGP? “Una Superbike è più facile da guidare rispetto a una MotoGP. Toprak conosce solo una Superbike, quindi correrà così [al momento]. Ha fatto solo 40 giri, poi ha iniziato a piovere“.

Cal Crutchlow si sente di suggerire a Razgatlioglu di accettare anche un contratto con un team satellite, dal momento che possono garantire un trattamento ufficiale. “Credo che dovrebbe fare il salto, anche Ben Spies è entrato in MotoGP con Tech3. Colin [Edwards] era in Tech3… Potrebbe arrivare in testa in MotoGP”. Ad oggi nessun pilota ha vinto sia il titolo mondiale Superbike che quello MotoGP, Toprak sogna di poter scrivere la storia. Ma diventerà mai realtà?

