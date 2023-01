SBK, Razgatlioglu versione Rocky Balboa per battere Bautista – Video

Toprak Razgatlioglu è un combattente e lo ha sempre dimostrato in questi anni di carriera nel Mondiale Superbike. Non si tira mai indietro quando c’è da lottare, si spreme finché ne ha per battere i suoi avversari.

Alvaro Bautista e Jonathan Rea lo temono particolarmente nei duelli, anche perché il turco ha un’abilità incredibile in frenata. Nessuno nel campionato SBK riesce a fare le staccate come le fa lui. Ha un controllo straordinario della sua Yamaha R1 e spesso riesce a effettuare sorpassi che magari non ci si aspetta. I suoi rivali ormai sanno che devono aspettarsi di tutto, però la consapevolezza non sempre basta per arginarlo.

Superbike, per Razgatlioglu tanto allenamento prima di test e campionato

Nelle giornate 25-26 gennaio a Jerez de la Frontera scatta il primo test pre-campionato del 2023 e Razgatlioglu vuole arrivarci in grande condizione fisica e mentale. Si sta allenando intensamente in queste settimane e sui social network non manca di condividere foto e video delle sue attività quotidiane.

L’ultimo contenuto particolarmente interessante è un filmato pubblicato su Instagram nel quale lo si vede svolgere un allenamento di pugilato in compagnia di Omer Faruk, atleta di kickboxing capace di laurearsi anche campione europeo. Non è la prima volta che Toprak si mostra mentre fa boxe, una disciplina che gli piace molto e che pratica con una certa regolarità.

Nel video si notano la sua concentrazione e la sua combattività, le stesse che intende mettere anche quando partirà il campionato mondiale SBK 2023. Bautista e Rea sono avvisati.