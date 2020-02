LIVE Superbike Phillip Island: i turni del sabato in diretta

Sabato intenso per il Mondiale Superbike, a Phillip Island per il round inaugurale. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

ORARI TV

Nella giornata di sabato avremo il terzo turno di prove libere Superbike, le qualifiche e Gara 1. Una giornata impegnativa, che ci dirà di più sui veri valori in pista. Ore 00.00 italiane per sapere come andrà l’ultima sessione di prove libere (non è garantita la diretta TV), alle 2:15 ci sarà la Superpole, per finire alle 5:00 con Gara 1. Qualifiche in diretta solo su Sky Sport MotoGP, la competizione invece verrà trasmessa anche da TV8.

INTRODUZIONE

La stagione 2020 è ormai iniziata con le prime prove libere del round inaugurale in Australia. Due turni del venerdì, uno asciutto ed uno bagnato, dominati dalla rossa del campione BSB in carica Scott Redding, all’esordio questo fine settimana nel Mondiale Superbike. Bene le Yamaha di Toprak Razgatlioglu e di Michael van der Mark, così come Loris Baz sul team satellite. Non dimentichiamo poi la Honda, soprattutto con Leon Haslam. Solo sesto l’iridato Jonathan Rea, ma il sospetto è che si tratti di pretattica. I risultati delle prove libere