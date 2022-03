Superbike: Luca Bernardi si confida “Arrivare al top è una lunga strada”

Veloce, umile, simpatico, solare. Luca Bernardi è destinato a diventare uno tra i piloti più amati della Superbike. Nei test di oggi a Misano è apparso subito veloce “Va tutto bene – afferma sorridendo – sono contento”.

Il giovane sammarinese è stato protagonista di una carriera velocissima ed oggi è uno tra i piloti più giovani del Mondiale.

“In questi anni sono cresciuto molto in fretta. Sono riuscito ad arrivare nel Mondiale Superbike e sono felice. Non è stato vano quello che abbiamo fatto io e mio babbo Stefano. Ora sono pronto per questa nuova avventura e spero che vada tutto bene. Il Team Barni crede molto in me. Dopo il mio infortunio in Supersport non mi ha abbandonato, anzi, è stato al mio fianco, mi ha supportato e l’ho apprezzato molto. Spero di crescere ed arrivare tra i primi. Quest’anno dovrò fare esperienza. Alcune piste non le conosco quindi cercherò di prendere più informazioni possibili”.

Luca Bernardi è un figlio d’arte. Suo padre era un campione di enduro, uno che non mollava mai e gli ha trasmesso la sua stessa grinta.

Luca, ripercorriamo un po’ la tua carriera.

“Ho iniziato a gareggiare in minimoto, sono poi passato alle 125 ed ho fatto una breve esperienza in Moto3 ma senza fortuna. Dopo la Moto3 sono passato alla 300 Supersport ed ho trovato la mia strada. Lì ho vinto quasi tutto e quella classe è stata di fatto il mio trampolino di lancio. C’è stato poi l’incidente in Supersport. Durante questi anni ci sono stati dei momenti molto duri ma io e mio padre ci abbiamo sempre creduto, lui mi ha sempre seguito così come tutta la mia famiglia. Ora sono molto felice di essere qui nel Mondiale SBK ed in futuro sogno di poter arrivare in MotoGP”.

Tra i piloti del team Barni c’è anche Michele Pirro, un pilota di grandissima esperienza. Gli hai già chiesto qualche consiglio?

“Si, in particolare durante i test che abbiamo fatto con il V4 a Vallelunga. Mi ha aiutato tanto e lo ringrazio tanto. Mi trovo davvero bene in questo team e cercherò di imparare il più possibile da tutti, anche da Pirro”.

Foto Marzio Bondi

