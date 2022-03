SBK, presentazione Team Barni: intervista a Marco Barnabò

Giovani promesse e senatori. Il Team Barni ha presentato oggi a Misano le moto, i piloti ed i programmi per il 2022. Marco Barnabò collabora da oltre 20 anni con Ducati e schiera da sempre moto estremamente competitive, sviluppate con la casa di Borgo Panigale.

Quest’anno punta su Luca Bernardi nel WSBK, Oliver Bayliss nel WSS, Michele Pirro e Michal Filla nel CIV SBK, più Nicholas Spinelli nel CIV 600SS Next Generation. Alla presentazione del team ha partecipato anche Troy Bayliss, padre di Oliver e grande amico di tutto il team. Da domani i piloti del Team Barni saranno impegnati in un’importante sessione di test al MWC assieme alle principale squadre del WSBK.

Marco Barnabò, quali sono gli obbiettivi per il 2022?

“Nel Mondiale SBK per noi è importante la crescita di Luca Bernardi, dalla prima all’ultima gara. Siamo sicuri che le prime gare saranno difficili ma il mio obbiettivo è vedere i suoi progressi. Luca ha vent’anni e con lui abbiamo fatto un programma di 2 anni, per dargli la tranquillità necessaria per crescere. Si lavora molto bene con lui, si impegna tanto ed ha qualità giuste per la categoria. Abbiamo un giovane anche in Supersport: Oliver Bayliss. Speriamo possa riuscire a mostrare le sue qualità”.

Se nel Mondiale puntate sui giovani, nel CIV avete uno tra i piloti più esperti a livello internazionale: Michele Pirro.

“Michele è parte integrante della nostra grande famiglia. Lui ha già vinto 8 titoli italiani e vorrebbe arrivare a 10. Io pensavo si fermasse a 6 o 7 invece no, vuole andare avanti. È bello perché è un grande professionista ed è piacevole lavorare con lui ma nello stesso tempo è anche molto impegnativo partecipare a due campionati importanti come Mondiale e CIV ed in entrambi ad alti livelli come stiamo facendo”.

Nel CIV SBK con Pirro ci sarà anche il quarantenne ceko Michal Filla che dopo avere partecipato al Mondiale Endurance ed all’Alpe Adria Motorcycle debutta nella serie tricolore. Nel CIV 600SS Next Generation da seguire l’ex Campione Italiano di Moto3 Nicholas Spinelli, su Panigale V2.

Foto Marzio Bondi

