Superbike: Ducati Aruba.it toglie i veli, sarà la volta buona?

Ducati torna all’assalto del Mondiale Superbike, con l’obiettivo di rompere il digiuno che dura ormai dal lontanissimo 2011. Ha richiamato Alvaro Bautista, lo spagnolo delle sedici vittorie 2019, prima che tutto si inceppasse a vantaggio di Jonathan Rea. E punta per il secondo anno consecutivo sul riminese Michael Rinaldi, atteso a compiere un ulteriore passo in avanti dopo gli sprazzi di competitività (tre vittorie) della passata stagione. Disporranno della Panigale V4 R, la quattro cilindri che tutti temono ma che finora non è riuscita a centrare il bersaglio grosso. Il mondiale scatterà il 9-10 aprile al Motorland Aragon. Giovedi e venerdi a Misano il team Ducati Aruba.it sarà impegnato in una importante tappa di collaudo.

“Vogliamo fare un passo avanti”

“Affrontiamo la stagione 2022 con grandi ambizioni e profonda determinazione” assicura Stefano Cecconi, che ricopre la doppia veste di proprietario del team ufficiale e di amministratore delegato di Aruba.it, che 2015 investe in Superbike . “L’obiettivo del nostro team è quello di compiere sempre un passo in avanti, anno dopo anno, in termini di prestazioni e risultati. Per questo ci sentiamo orgogliosi di rappresentare Ducati nel Campionato del Mondo Superbike, percependo su ogni circuito la presenza e la passione del popolo Ducatista. Abbiamo puntato sul ritorno di Alvaro Bautista insieme al qualche vogliamo fare una stagione ancor più entusiasmante rispetto a quella 2019 che ci ha regalato comunque grandi soddisfazioni. Crediamo fortemente in Michael Rinaldi che dopo un percorso di costante crescita, reputiamo pronto a compiere quel decisivo passo in avanti. Inoltre, come Aruba.it Racing, saremo protagonisti di una nuova avventura con Nicolò Bulega e la Ducati Panigale V2 nel Campionato del Mondo Supersport. Un’altra sfida affascinante che sottolinea il nostro crescente impegno. Vorrei rivolgere un grande in bocca al lupo ai piloti e a tutti i componenti dei nostri team il cui senso di appartenenza ci rende fieri e ci spinge a dare ogni anno sempre di più”.

“Buona fortuna ragazzi”

“Le moto che i nostri appassionati possono acquistare sono quanto di più vicino a quelle che corrono in pista, come la Panigale V4, e da quest’anno anche la Panigale V2 che esordirà nel Mondiale Supersport” dice Claudio Domenicali, numero uno di Ducati. “Questa è la nostra filosofia di mettere la tecnologia delle Corse al servizio dei nostri appassionati e più sportivi clienti. Il team Aruba.it Racing – Ducati è un mix perfetto di esperienza ed entusiasmo grazie al ritorno di Alvaro Bautista e la conferma di Michael Ruben Rinaldi. Auguro a loro e a tutto il team buona fortuna per la stagione 2022”.

“La concorrenza è altissima”

“Il livello della Superbike cresce di anno in anno, così come la concorrenza” sottolinea Luigi Dall’Igna, capo del reparto Corse Ducati. “Questo, ovviamente, non ci spaventa, anzi, ci sprona a dare sempre di più, a lavorare con più attenzione, a concentrarci su ogni singolo dettaglio. Nel campionato 2021 il nostro team è stato l’unico ad aver vinto almeno una gara con entrambi i piloti e questo a conferma delle potenzialità della Panigale V4R. Per conquistare l’obiettivo più importante, ci affidiamo al ritorno di Alvaro Bautista, che non ha certo bisogno di presentazioni, e alla voglia di stupire di Michael Rinaldi. Inoltre, nella stagione 2022, saremo in pista anche nel campionato SuperSport con la Panigale V2. Una sfida di grande fascino che sottolinea il profondo impegno di Ducati nel mondo delle derivate dalla serie”.