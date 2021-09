Supersport: Frattura della vertebra T12 per Luca Bernardi

Lo spaventoso incidente in Gara 2 di Supersport lascia purtroppo conseguenze in Luca Bernardi: il sammarinese verrà portato oggi in Italia

Lo spaventoso incidente accorso ieri in Supersport ha lasciato purtroppo conseguenze in Luca Bernardi. Il sammarinese, caduto nel corso del primo giro di Gara 2 a Magny-Cours, è scivolato all’ultima chicane coinvolgendo anche Dominique Aegerter, Jules Cluzel e Federico Caricasulo. Sono stati da subito attimi di paura, con lo sventolamento della bandiera rossa e la conseguente interruzione della corsa per fare entrare le ambulanze.

La conferma nella notte

Ad avere avuto la peggio sono stati Bernardi e Cluzel, trasportati all’ospedale di Nevers. Fortunatamente i due sono risultati coscienti quasi da subito, ma se per il francese il tutto si è archiviato (per ora) solo con un grandissimo spavento, per Luca le conseguenze sono state peggiori. Il centauro del team CM ha infatti riportato la frattura della vertebra T12, confermata durante la notte passata all’ospedale.

CM alla ricerca di un sostituto?

Bernardi verrà trasportato oggi all’ospedale “M.Bufalini” di Cesena, dove verrà stabilito il prossimo passo dal punto di vista medico (si parla di una possibile operazione). Molto complicato dunque vederlo per i prossimi appuntamenti, tutti e tre consecutivi (Barcellona, Jerez e Portimao). Il team CM Racing si sta dunque eventualmente mobilitando per cercare un possibile sostituto per quanto riguarda queste gare, augurandosi contestualmente che Luca possa riprendersi il più possibile. Un augurio a cui ovviamente anche noi ci associamo.