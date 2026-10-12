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La Cina è il nuovo eldorado, Ten Kate Racing lascia Yamaha e va con QJ Motor

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Supersport: QJ investe e cambia team
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Yamaha perde un altro pezzo da novanta nel Mondiale Supersport. Ten Kate, la squadra olandese di Roland Ten Kate, chiuderà il rapporto con la casa di Iwata a fine stagione e dal 2027 correrà con la cinese QJ Motor. Dopo l'addio di Evan Bros, passata un anno fa a ZX-Moto, è il secondo team di primo piano che sceglie un costruttore cinese.
L'accordo è già firmato ed è pluriennale. La comunicazione a Yamaha è arrivata nei giorni scorsi, durante il weekend di Estoril.

Perché QJ cercava un nuovo partner

Dal debutto ufficiale nel 2024, sviluppo della moto e gestione sportiva di QJ sono stati affidati a una costola del team di Manuel Puccetti. Dal 2025, però, la squadra di Puccetti schiera anche le Kawasaki ufficiali in Superbike e Supersport e il carico di lavoro era diventato eccessivo. Il percorso comune si concluderà a Jerez.
QJ vuole aumentare l'investimento e cominciare vincere, ha quindi sondato il paddock. A inizio settembre, a Magny-Cours, ci sono stati Orelac Ducati, PTR Triumph, AS Yamaha e Motoxracing Yamaha. La settimana successiva è arrivata la prima telefonata a Ten Kate, seguita da una visita a Nieuwleusen e da una trasferta della delegazione olandese nello stabilimento cinese.

Una scelta che pesa

Per Ten Kate è un salto enorme. Dopo tanti anni con Honda, prima in Supersport e poi anche in Superbike, nel 2019 era arrivato il passaggio a Yamaha, con i titoli iridati vinti da Dominique Aegerter nel 2021 e nel 2022 e da Stefano Manzi nel 2025. Nel 2007 fu proprio la squadra olandese a regalare a Honda l'ultimo Mondiale Superbike, con James Toseland.
QJ investirà di più nella categoria e sta costruendo un proprio reparto corse nell'enorme stabilimento in Cina. Il precedente di ZX-Moto conta: con Evan Bros e Valentin Debise ha conquistato il secondo posto iridato già al primo anno in Supersport. Inoltre CF Moto entrerà in Superbike verso la fine del 2027. Quindi QJ è rimasta indietro e adesso spinge forte per cucire il divario, con orizzonte puntato anche sul debutto in Superbike. Legarsi a Ten Kate dà le più ampie garanzie, visti i precedenti della formazione olandese.

Öncü sulla QJ nel 2027?

Oggi Ten Kate corre in Supersport con Okamoto e Can Öncü. Il turco, vicecampione lo scorso anno e attualmente terzo nel Mondiale, resterà con la squadra anche nel 2027, passando così a QJ. Per la seconda sella, secondo Speedweek, il favorito è il pilota Moto2 Zonta van den Goorbergh. Il valzer di team costerà il posto a Raffaele De Rosa, che ha gareggiato per tre anni con la QJ.
Raffaele De Rosa ai titoli di coda con QJ?
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diElisabetta Lubrani

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