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Jorge Martin doveva essere penalizzato? Ecco cosa dice il regolamento MotoGP

MotoGP
di Matteo Bellan
Jorge Martin sulla griglia di partenza MotoGP in Indonesia in sella alla Aprilia RS-GP26
MotoGP, Jorge Martin: jump start in Indonesia?
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Dopo il GP in Indonesia è spuntato un video che ha portato molti a pensare che lo start del pilota Aprilia sia stato irregolare: c'è stato un errore?
Attorno alla MotoGP le polemiche non mancano mai. A volte si innescano direttamente nei circuiti e in altri casi partono dai social network. Nelle scorse ore un video pubblicato da Laura Montero, moglie di Aleix Espargaro, è diventato virale e ha scatenato numerosi commenti. Nel filmato si vede il tester Honda che osserva la partenza di Jorge Martin nella gara del Gran Premio d'Indonesia e si nota che il pilota Aprilia si muove con la RS-GP26 sulla propria casella sulla griglia. In tanti hanno scritto che si tratta di jump start, circostanza che prevede una doppia long lap penalty da scontare durante la gara.

Jorge Martin, jump start non penalizzato in Indonesia?

Innanzitutto, bisogna dire che nel video non si vedono i semafori ed è quindi impossibile stabilire esattamente se Martinator abbia compiuto un jump start a Mandalika. Emettere sentenze senza avere un quadro chiaro della situazione è un errore, ma ormai sappiamo che spesso funziona così sui social network.
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP nel box del team in Indonesia
Jorge Martin e il "caso" della presunta partenza anticipata: cosa è successo
Guardando il regolamento sportivo della MotoGP, all'articolo 1.18.13 viene scritto che dopo il warm up lap i piloti devono prendere posizione con la ruota anteriore della propria moto fino alla linea anteriore e dietro di essa, nonché tra le linee laterali che definiscono la posizione in griglia, mantenendo il motore acceso. Lo pneumatico anteriore non deve toccare la superficie della pista al di fuori delle linee dipinte.
L'articolo 1.18.14 poi specifica che la moto deve essere ferma nel momento in cui le luci rosse si spengono. Si parla di partenza anticipata quando la moto si muove in avanti nel momento in cui le luci rosse si spengono. In caso di movimento minimo e successivo arresto mentre le luci rosse sono accese, spetta agli ufficiali designati valutare se sia stato ottenuto un vantaggio.
In MotoGP ci sono tutti gli strumenti per valutare se una partenza sia stata anticipata o meno e se il pilota abbia ottenuto un eventuale vantaggio partendo in modo non completamente regolare. Come abbiamo detto in precedenza, nel video in cui vengono mostrati i movimenti di Martin con la sua Aprilia RS-GP26 mancano i semafori e pertanto non è possibile dire con certezza che ci sia stata un'infrazione. I commissari FIM non hanno ravvisato nulla di irregolare, motivo per il quale non c'è stata alcuna penalità per il due volte campione del mondo, tornato leader della classifica generale dopo il terzo posto nella gara in Indonesia.

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