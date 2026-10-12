Gran finale del BSB a Brands Hatch: programma completo del weekend, classifiche e previsioni meteo

Il round conclusivo del Campionato britannico Superbike 2026 si disputa questo fine settimana (16-18 ottobre) sul leggendario circuito di Brands Hatch e potrebbe avere conseguenze decisive sull’esito del campionato.

Kyle Ryde punta a entrare nella storia diventando il secondo pilota negli ultimi 30 anni a conquistare tre titoli consecutivi nella serie, dopo l’impresa di Nial Mackenzie nel 1996-98. Nonostante si presenti al round finale di quest’anno con un rassicurante vantaggio di 53 punti, il sistema a punti doppi del Grand Finale lascia ancora aperto ogni scenario.

Dopo il guasto meccanico dell’ultimo appuntamento a Donington Park, Scott Redding ha ancora la possibilità di compiere una rimonta clamorosa e spettacolare.

Invece dei consueti 18 punti assegnati per una vittoria, il Grand Finale ne assegna 35 al vincitore di ciascuna gara. Nel corso del fine settimana si disputeranno tre gare.

Programma

Il fine settimana si articolerà in tre giornate di competizioni. Venerdì sarà dedicato alle prove e alle prequalifiche. Sabato le sessioni di qualifica determineranno la griglia di partenza, prima della sfida di 20 giri di Gara 1. Domenica sono in programma la Sprint di Gara 2 e la decisiva Gara 3, anch’essa di 20 giri, che concluderà il campionato.

Inoltre, il ricco programma del fine settimana comprenderà anche le competizioni British Supersport, National Superstock e British Sportbike, oltre alla BMW F900 R Cup e alla Marin British Sidecars.

Venerdì 16 ottobre 08.45 Ispezione del circuito e controllo medico 09.00 – 09.30 Pirelli British Sportbike Prove libere 09.40 – 10.10 Quattro Group British Supersport Prove libere 1 10.20 – 10.50 Pirelli National Superstock Prove libere 1 11.00 – 12.00 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Prove libere 1 12.10 – 12.35 ROKiT OFF BMW F900 R Cup Prove libere 1 12.45 – 13.10 Marin British Sidecars Prove libere 13.30 – 14.00 Pirelli British Sportbike Prove libere 2 14.10 – 14.40 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Prove libere 2 14.50 – 15.20 Quattro Group British Supersport Prove libere 2 15.30 – 16.00 Pirelli National Superstock Prove libere 2 16.10 – 16.30 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Prequalifiche 16.40 – 17.05 ROKiT OFF BMW F900 R Cup Qualifiche 17.15 – 17.40 Marin British Sidecars Qualifiche

Sabato 17 ottobre 08.45 Ispezione del circuito e controllo medico 09.00 – 09.25 Pirelli British Sportbike Qualifiche 09.35 – 10.00 Pirelli National Superstock Qualifiche 10.10 – 10.20 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Prove libere 3 10.30– 10.55 Quattro Group British Supersport Qualifiche 11.00 – 11.45 Giro in pista Two Wheels for Life con Randy Mamola + attività aziendali 12.00 – 12.37 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Qualifiche 12.50 ROKiT OFF BMW F900 R Cup Gara 1 della manche 13.20 ROKiT OFF BMW F900 R Cup Gara 2 della manche 13.50 Pirelli British Sportbike Gara 1 14.35 Pirelli National Superstock Gara 1 15.20 Quattro Group British Supersport Gara Sprint 16.05 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Gara 1 16.50 Marin British Sidecars Gara 1 17.20 ROKiT OFF BMW F900 R Cup Gara di ripescaggio

Domenica 18 ottobre 09.45 Ispezione del circuito e controllo medico 10.00 – 10.10 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Riscaldamento 10.15 – 10.23 Quattro Group British Supersport Riscaldamento 10.28 – 10.36 Pirelli National Superstock Riscaldamento 10.50 Marin British Sidecars Gara 2 12.15 ROKiT OFF BMW F900R Cup Gara 13.00 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Gara 2 (Sprint) 13.40 Pirelli British Sportbike Gara 2 14.30 Pirelli National Superstock Gara 2 15.20 Quattro Group British Supersport Gara principale 16.10 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Gara 3 + Premiazione del campionato

Classifica del campionato

Sono disponibili al massimo 105 punti nelle ultime tre gare, perciò il titolo resta matematicamente alla portata dei primi tre piloti, anche se l’attenzione è tutta sul duello al vertice tra Kyle Ryde e Scott Redding.

Posizione Pilota Team / Moto Punti Distacco dal leader 1° Kyle Ryde Nitrous Coin Nitrous Competitions Racing (Ducati) 509 - 2° Scott Redding Hager PBM Racing Team (Ducati) 456 -53 3° Bradley Ray McAMS Yamaha 405 -104 4° Ryan Vickers Honda Racing UK 351 -158

Previsioni meteo

Le previsioni per il fine settimana sono nel complesso positive: solo qualche pioggia leggera venerdì mattina rovinerà un weekend altrimenti sereno. Sabato sembra essere la giornata più limpida, mentre domenica è previsto qualche passaggio nuvoloso. Le temperature saranno però basse, comprese tra i 7 e i 14 gradi per tutto il fine settimana.

Dove guardare

Regno Unito e Irlanda

- TNT Sports e HBO Max

- QUEST

- DMAX (solo highlights)

Internazionale (USA, Canada, Australia)

- Motorsport.tv