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Gran finale del BSB a Brands Hatch: programma completo del weekend, classifiche e previsioni meteo

In Pista
di Andrew McLarney
bsb
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Il round conclusivo del Campionato britannico Superbike 2026 si disputa questo fine settimana (16-18 ottobre) sul leggendario circuito di Brands Hatch e potrebbe avere conseguenze decisive sull’esito del campionato.
Kyle Ryde punta a entrare nella storia diventando il secondo pilota negli ultimi 30 anni a conquistare tre titoli consecutivi nella serie, dopo l’impresa di Nial Mackenzie nel 1996-98. Nonostante si presenti al round finale di quest’anno con un rassicurante vantaggio di 53 punti, il sistema a punti doppi del Grand Finale lascia ancora aperto ogni scenario.
Dopo il guasto meccanico dell’ultimo appuntamento a Donington Park, Scott Redding ha ancora la possibilità di compiere una rimonta clamorosa e spettacolare.
Invece dei consueti 18 punti assegnati per una vittoria, il Grand Finale ne assegna 35 al vincitore di ciascuna gara. Nel corso del fine settimana si disputeranno tre gare.

Programma

Il fine settimana si articolerà in tre giornate di competizioni. Venerdì sarà dedicato alle prove e alle prequalifiche. Sabato le sessioni di qualifica determineranno la griglia di partenza, prima della sfida di 20 giri di Gara 1. Domenica sono in programma la Sprint di Gara 2 e la decisiva Gara 3, anch’essa di 20 giri, che concluderà il campionato.
Inoltre, il ricco programma del fine settimana comprenderà anche le competizioni British Supersport, National Superstock e British Sportbike, oltre alla BMW F900 R Cup e alla Marin British Sidecars.
Venerdì 16 ottobre
08.45Ispezione del circuito e controllo medico
09.00 – 09.30Pirelli British SportbikeProve libere 
09.40 – 10.10 Quattro Group British SupersportProve libere 1
10.20 – 10.50 Pirelli National SuperstockProve libere 1
11.00 – 12.00ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLIProve libere 1
12.10 – 12.35ROKiT OFF BMW F900 R CupProve libere 1
12.45 – 13.10 Marin British SidecarsProve libere 
13.30 – 14.00Pirelli British SportbikeProve libere 2 
14.10 – 14.40 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLIProve libere 2
14.50 – 15.20Quattro Group British SupersportProve libere 2
15.30 – 16.00Pirelli National SuperstockProve libere 2
16.10 – 16.30ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLIPrequalifiche
16.40 – 17.05ROKiT OFF BMW F900 R CupQualifiche
17.15 – 17.40 Marin British SidecarsQualifiche
Sabato 17 ottobre
08.45Ispezione del circuito e controllo medico
09.00 – 09.25Pirelli British SportbikeQualifiche
09.35 – 10.00 Pirelli National SuperstockQualifiche
10.10 – 10.20ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLI Prove libere 3
10.30– 10.55Quattro Group British SupersportQualifiche
11.00 – 11.45Giro in pista Two Wheels for Life con Randy Mamola + attività aziendali 
12.00 – 12.37ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLIQualifiche
12.50ROKiT OFF BMW F900 R CupGara 1 della manche
13.20ROKiT OFF BMW F900 R CupGara 2 della manche
13.50Pirelli British SportbikeGara 1
14.35Pirelli National SuperstockGara 1
15.20Quattro Group British SupersportGara Sprint
16.05ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLIGara 1
16.50Marin British SidecarsGara 1
17.20ROKiT OFF BMW F900 R CupGara di ripescaggio
Domenica 18 ottobre
09.45 Ispezione del circuito e controllo medico
10.00 – 10.10 ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLIRiscaldamento
10.15 – 10.23Quattro Group British SupersportRiscaldamento
10.28 – 10.36Pirelli National SuperstockRiscaldamento
10.50Marin British SidecarsGara 2
12.15ROKiT OFF BMW F900R CupGara
13.00ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLIGara 2 (Sprint)
13.40Pirelli British SportbikeGara 2
14.30Pirelli National SuperstockGara 2
15.20Quattro Group British SupersportGara principale
16.10ZYN BRITISH SUPERBIKES in collaborazione con PIRELLIGara 3 + Premiazione del campionato

Classifica del campionato

Sono disponibili al massimo 105 punti nelle ultime tre gare, perciò il titolo resta matematicamente alla portata dei primi tre piloti, anche se l’attenzione è tutta sul duello al vertice tra Kyle Ryde e Scott Redding.
PosizionePilotaTeam / MotoPuntiDistacco dal leader
Kyle RydeNitrous Coin Nitrous Competitions Racing (Ducati)509-
Scott ReddingHager PBM Racing Team (Ducati)456-53
Bradley RayMcAMS Yamaha405-104
Ryan VickersHonda Racing UK351-158

Previsioni meteo

Le previsioni per il fine settimana sono nel complesso positive: solo qualche pioggia leggera venerdì mattina rovinerà un weekend altrimenti sereno. Sabato sembra essere la giornata più limpida, mentre domenica è previsto qualche passaggio nuvoloso. Le temperature saranno però basse, comprese tra i 7 e i 14 gradi per tutto il fine settimana.

Dove guardare

Regno Unito e Irlanda
- TNT Sports e HBO Max
- QUEST
- DMAX (solo highlights)
Internazionale (USA, Canada, Australia)
- Motorsport.tv
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