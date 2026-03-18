MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Kawasaki WorldSSP rialza la testa: test a Cremona risolvono i guai elettronici, Aegerter torna veloce

In Pista
di Marianna Giannoni
mercoledì, 18 marzo 2026 alle 14:15
Aegerter e Puccetti ai test del team Kawasaki WorldSSP
Aegerter e Puccetti ai test del team Kawasaki WorldSSP
Dominique Aegerter ed il team Kawasaki WorldSSP al lavoro per tornare protagonisti. A Phillip Island il pilota svizzero si era espresso al di sotto delle aspettative palesando diverse difficoltà come del resto la squadra.
La squadra di Manuel Puccetti ha svolto una sessione di test di due giorni a Cremona con entrambi i piloti con riscontri decisamente positivi. Il team ha risolto i problemi elettrici ed elettronici sulla Kawasaki ZX-6R 636 avuti in Australia. I tecnici hanno fatto un grande lavoro a casa al banco prova e sono state fatte le nuove mappature. Al momento la moto ha ritrovato la sua affidabilità e questo è già un primo importante passo avanti. Ora è troppo presto per dire se il team Kawasaki WorldSSP sarà competitivo a Portimao perché a Cremona non c'era nessun altra realtà del Mondiale quindi mancano i riferimenti. Dominique Aegerter però ha girato sui tempi di Jeremy Alcoba ed è stato piuttosto veloce. S'inizia ad intravvedere dunque un po' di luce in fondo al tunnel ma bisogna capire se sarà sufficiente.
"A Cremona siamo riusciti a sfruttare al meglio il tempo a disposizione, completando alcune prove in condizioni meteorologiche favorevoli - racconta Dominique Aegerter- A Cremona e ci siamo concentrati principalmente sull’elettronica. Un grande ringraziamento a Manuel Puccetti e a tutto il team per aver organizzato questo test che si è rivelato estremamente importante per noi. Arriviamo ora a Portimao con una preparazione migliore rispetto a Phillip Island, anche se resta ancora molto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".
Il Mondiale Supersport 2026 è ancora da intrepretare ma pare che Yamaha e Ducati ne abbiano decisamente di più senza dimenticare Triumph ma pure i cinesi di ZXMoto e QJ Moto. Da Portimao in poi ci saranno anche Raffaele De Rosa e Marcos Ramirez sulla SRK 800 SR made in China ma sviluppata dalla struttura di Puccetti stesso.

Leggi anche

Supersport: ZXMOTO lanciatissima, un test chiave a PortimaoSupersport: ZXMOTO lanciatissima, un test chiave a Portimao
Aegerter flop: il ritorno in Supersport è un incuboAegerter flop: il ritorno in Supersport è un incubo
"In Testa": su Amazon puoi acquistare l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Dominique Aegerter

diMarianna Giannoni

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

127_Moto3_podium_result
In Pista

Michael Ruben Rinaldi con B-Max Ducati torna nel CIV: i suoi trascorsi

17 marzo 2026
bagger-world-cup-2026-aggiornamento
In Pista

Harley-Davidson Bagger World Cup 2026: line-up esplosiva con novità italiane

17 marzo 2026

Altre notizie

Incognita Brasile: ecco com'è il tracciato di Goiania ripreso dal drone

Grandi incognite: in anteprima ecco com'è il tracciato di Goiania ripreso dal drone

MotoGP
mxgp-presentazione-andalucia-2026

GP Andalucia al via: orari, streaming e big MXGP-MX2 tra debutti, rientri e colpi di scena

Motocross
parimatch

L'Evoluzione del Gaming Online: Tra Tradizione e Innovazione

Racing Team
Jonathan Rea pilota Honda Superbike WorldSBK a Portimao

Jonathan Rea in gara con la Honda: perché il ritorno a Portimao sembra scritto nel destino

Superbike

Articoli popolari

MotoGP

I Test di Valencia con le MotoGP 850cc fuorilegge: conseguenza del GP Qatar posticipato

MotoGP
Di Giannantonio e Morbidelli

VR46 sotto pressione: contratto Ducati, cambio sponsor e caccia a un top rider

MotoGP
Pierfrancesco Pileri

Autodromo di Terni: il sogno di Pierfrancesco Pileri che non verrà mai realizzato

Storie di Moto
Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia e l'ipotesi sabotaggio ai box: "Una follia"

MotoGP
Marc Marquez

Tardozzi scuote Ducati: "Quattro schiaffi in faccia". A Goiana incognita Marquez

MotoGP

Loading