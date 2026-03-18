Kawasaki WorldSSP rialza la testa: test a Cremona risolvono i guai elettronici, Aegerter torna veloce

Dominique Aegerter ed il team Kawasaki WorldSSP al lavoro per tornare protagonisti. A Phillip Island il pilota svizzero si era espresso al di sotto delle aspettative palesando diverse difficoltà come del resto la squadra.

La squadra di Manuel Puccetti ha svolto una sessione di test di due giorni a Cremona con entrambi i piloti con riscontri decisamente positivi. Il team ha risolto i problemi elettrici ed elettronici sulla Kawasaki ZX-6R 636 avuti in Australia. I tecnici hanno fatto un grande lavoro a casa al banco prova e sono state fatte le nuove mappature. Al momento la moto ha ritrovato la sua affidabilità e questo è già un primo importante passo avanti. Ora è troppo presto per dire se il team Kawasaki WorldSSP sarà competitivo a Portimao perché a Cremona non c'era nessun altra realtà del Mondiale quindi mancano i riferimenti. Dominique Aegerter però ha girato sui tempi di Jeremy Alcoba ed è stato piuttosto veloce. S'inizia ad intravvedere dunque un po' di luce in fondo al tunnel ma bisogna capire se sarà sufficiente.

"A Cremona siamo riusciti a sfruttare al meglio il tempo a disposizione, completando alcune prove in condizioni meteorologiche favorevoli - racconta Dominique Aegerter- A Cremona e ci siamo concentrati principalmente sull’elettronica. Un grande ringraziamento a Manuel Puccetti e a tutto il team per aver organizzato questo test che si è rivelato estremamente importante per noi. Arriviamo ora a Portimao con una preparazione migliore rispetto a Phillip Island, anche se resta ancora molto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Il Mondiale Supersport 2026 è ancora da intrepretare ma pare che Yamaha e Ducati ne abbiano decisamente di più senza dimenticare Triumph ma pure i cinesi di ZXMoto e QJ Moto. Da Portimao in poi ci saranno anche Raffaele De Rosa e Marcos Ramirez sulla SRK 800 SR made in China ma sviluppata dalla struttura di Puccetti stesso.