BSB 2024 con 28 piloti al via: l’entry list provvisoria

Un campionato che non avverte la crisi, almeno stando a dati ed elementi oggettivi. Il British Superbike conferma il personale ottimo stato di salute, con 28 piloti iscritti a tempo pieno alla stagione 2024. Aspettando il primo round previsto per fine aprile con lo storico sbarco in Spagna presso il Circuito de Navarra, il più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta presenta un’entry list provvisoria di alto profilo sul piano qualitativo e quantitativo.

28 piloti per il British Superbike 2024

Di fatto è già uno schieramento di partenza da “sold out” per il BSB 2024. Attualmente si contano 28 piloti al via, molti dei quali di caratura internazionale, in rappresentanza di 6 case costruttrici (Ducati, Yamaha, Honda, Kawasaki, BMW e Aprilia), coinvolte mediante le filiali nazionali e team ufficialmente supportati. Con il #1 ben in vista sul cupolino della sua nuova Honda Racing UK, Tommy Bridewell si difenderà dagli assalti dell’ex compagno di squadra Glenn Irwin (PBM Ducati) e di Kyle Ryde con la R1 di OMG Racing, da quest’anno struttura di riferimento della casa di Iwata in luogo di McAMS Yamaha.

Griglia agguerrita e competitiva

Che dire poi di altri due ex-Campioni del BSB quali Josh Brookes (FHO BMW) e Leon Haslam (ROKiT BMW Motorrad). Entrambi si confronteranno con una vasta schiera di potenziali protagonisti: dal rientrante nella serie Rory Skinner (TAS BMW), passando per Jason O’Halloran (ingaggiato da FS-3 Kawasaki al fianco del promettente Max Cook dopo il lungo sodalizio con McAMS Yamaha) e Danny Buchan (nuova punta DAO Kawasaki), senza dimenticare i vari Andrew Irwin (Honda UK), Christian Iddon (MotoRapido Ducati), Danny Kent (Mar-Train Yamaha), il recordman sul giro del Mountain Course all’Isola di Man Peter Hickman (FHO BMW) e Ryan Vickers (OMG Yamaha).

Novità Pathway

Come anticipato nei mesi scorsi, questa stagione del BSB vedrà inoltre l’introduzione della classe Pathway con un regolamento più semplificato volto a favorire il salto dalla Superstock 1000 britannica. In tal senso si registrano le adesioni dell’olandese Jaimie van Sikkelerus (TAG Honda), di Alex Olsen (IWR Honda) e persino Lewis Rollo (IN Competition Aprilia), con la casa di Noale che tornerà ad essere rappresentata nella top class d’oltremanica a 12 anni di distanza dall’ultima volta.

BSB 2024 – ENTRY LIST PROVVISORIA: