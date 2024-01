Rory Skinner ritorna nel British Superbike con TAS Racing BMW

Per il rilancio Rory Skinner torna a casa. Il giovane motociclista scozzese, reduce da una sfortunata stagione nel Mondiale Moto2, ha abbracciato la causa di TAS Racing per correre, con una competitiva BMW M 1000 RR, nel British Superbike. Rivelazione nel biennio 2021-2022 con FS-3 Kawasaki, l’originario di Perth sarà l’unico pilota della squadra di Hector e Philip Neill nel BSB sotto le insegne Cheshire Mouldings BMW.

IL RITORNO NEL BRITISH SUPERBIKE

Nonostante un contratto biennale (2023-2024), al termine della passata stagione Rory Skinner non ha trovato conferma in American Racing Moto2 per far posto al rientrante in squadra Joe Roberts ed al riconfermato, dopo una più che positiva seconda metà di 2023, Marcos Ramirez. Insieme al suo manager John Hopkins ha valutato diverse alternative per l’anno nuovo rappresentate dall’Europeo Moto2 e dal BSB, scegliendo proprio il “ritorno a casa” come soluzione più congeniale per tornare ad affermarsi tra le migliori promesse del motociclismo d’oltremanica.

LE PAROLE DI RORY SKINNER

Skinner riprenderà un discorso lasciato in sospeso nel biennio 2021-2022 quando ottenne 7 podi in 53 gare disputate nel BSB, mancando la vittoria di un soffio in diverse occasioni. “Non vedo l’ora di iniziare questa sfida con il team Cheshire Mouldings by TAS Racing BMW“, ha ammesso Rory Skinner. “La squadra che ha messo insieme per me Philip Neill è qualcosa di entusiasmante, in primis avermi concesso l’opportunità che fosse Stuart Shenton a seguirmi dal Mondiale Moto2 come capo-tecnico. La moto è fantastica e credo sarà proprio emozionante tornare a correre nel BSB davanti a tutti i fans britannici“.

DAVEY TODD NELLA SUPERSTOCK 1000 E ROAD RACES

Parallelamente all’impegno nel British Superbike, TAS Racing sotto le insegne Cheshire Mouldings BMW sarà al via anche del Pirelli National Superstock 1000 Championship oltre che nelle principali road races. Davey Todd, ingaggiato sul finire del 2023 dopo il clamoroso divorzio con Padgett’s Honda, il pilota individuato per questo ambizioso programma.

TAS RACING NELLA STORIA DEL BRITISH SUPERBIKE

Con 25 anni di storia sulle spalle, TAS Racing è una delle squadre più longeve del BSB e delle corse su strada, annoverando un palmares di prestigio comprensivo di 18 vittorie al TT e più 4 titoli britannici. Con i colori Cheshire Mouldings BMW e Rory Skinner andranno a caccia del quinto alloro nella serie…