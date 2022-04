Baby prodigio Rory Skinner: osservato speciale Superbike

Non ci sono più talenti nel British Superbike? Non è propriamente così. Prendete Rory Skinner: classe 2001, 20 anni compiuti lo scorso mese di settembre, tra i nomi più chiacchierati del motociclismo internazionale. Alla sua seconda stagione con una 1000cc, il talentuoso motociclista scozzese ha avuto modo di metter in mostra di cos’è capace. Figurando già sul “taccuino” di alcune prestigiose squadre del motociclismo internazionale.

BABY PRODIGIO DEL BRITISH SUPERBIKE

Campione della British Talent Cup, senza disporre della cosiddetta “valigia” per poter approdare al Mondiale Moto3, Rory Skinner ha preso di conseguenza una decisione lungimirante di carriera: passare alle derivate di serie. Dapprima persino con il supporto di Chris Walker, successivamente ha preso le misure di una 600cc dominando oltretutto nel 2020 il British Supersport. A quel punto, nel circus del BSB, si parlava soltanto di lui. Top team del British Superbike (e della Supersport mondiale) lo volevano, ma alla fine ha puntato su un programma a medio termine, firmando un biennale con Kawasaki UK al fine di prender dimestichezza con una 1000cc senza grandi pressioni addosso.

DEBUTTO SENSAZIONALE

In men che non si dica, Skinner è diventato il pilota da copertina. Al suo secondo weekend di gara nel BSB, sul suo tracciato di casa di Knockhill, Rory è salito sul podio lottando per la vittoria. Nel prosieguo di questa sua stagione d’esordio nel BSB ha incontrato qualche (legittima) difficoltà, ma complessivamente si è reso protagonista di un gran primo anno nella serie, ponendo le basi per un super 2022.

BRITISH SUPERBIKE 2022 ALL’ATTACCO

Una tesi ribadita nel corso del primo round 2022 di Silverstone, dove con FS-3 Kawasaki è salito sul podio e ha archiviato il fine settimana al terzo posto in campionato. Il tutto su di un tracciato ostico alle peculiarità della sua Ninja ZX-10RR, vestita con i colori replica della leggendaria ZXR 750.

TUTTI LO VOGLIONO

Questi risultati hanno riproposto d’attualità il nome di Skinner nel motociclismo internazionale. Già lo scorso anno aveva la chance di esordire (da sostituto) nel Mondiale Superbike, ma le concomitanze di calendario con il BSB avevano vanificato questa possibilità. Analogamente, una squadra del Mondiale Moto2 gli aveva offerto un contratto pluriennale, respinto al mittente per l’accordo a scadenza fine 2022 con FS-3 Kawasaki nel BSB.

STAGIONE DELLA VERITÀ

Quel che è certo il 2022 rappresenta un po’ l’anno della verità per Rory Skinner. Una stagione cruciale per la sua carriera, tanto da dedicarsi a tempo pieno all’attività da pilota professionista. Se negli anni scorsi aiutava suo padre giorno e notte nella concessionaria di famiglia, adesso ha la mente sgombra da altre preoccupazioni. Può dedicarsi ad allenamenti in palestra ed in pista, da pilota professionista al 100 %. Per confermarsi “Baby prodigio” del BSB in una stagione dove resta l’osservato speciale…