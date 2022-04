MotoE Jerez, Prove 2: svetta Eric Granado, Ferrari e Casadei in Q2

Secondo ed ultimo turno di libere comandato da Eric Granado. “Mister E-Pole” si avvia così verso le nuove qualifiche con il miglior crono, seguito da Hector Garzó, Matteo Ferrari e Mattia Casadei. I due italiani sono parte dei primi otto piloti che accedono direttamente alla Q2, dalla nona posizione in giù invece disputeranno la Q1. Appuntamento dopo le FP2 delle altre categorie, vedremo chi sarà il primo poleman con questo nuovo format: tutti gli orari dell’evento.

Prove Libere 2

Si riparte dal miglior tempo di Miquel Pons nelle prime prove del mattino, ma su pista umida. La situazione ora è nettamente migliorata ed i tempi sono da subito ben più rapidi rispetto alle FP1. Il turno comincia con l’esordiente Alessio Finello in azione, seguito da Maria Herrera, dal sostituto Yeray Ruiz e via via tutti gli altri. È una sessione molto importante, qui infatti si decide la classifica in vista del nuovo format di qualifiche, con Q1 e Q2 in programma. I primi otto passano direttamente al secondo turno, gli altri disputeranno la prima sessione. In testa alla fine c’è Eric Granado, seguito da Hector Garzó e da un duo italiano, ecco i tempi finali verso le qualifiche.

La classifica FP2/combinata

