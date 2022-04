MotoE: Maria Herrera, il casco speciale per una lotta importante

Inizio di stagione MotoE ed un pilota di casa ha preparato un casco con un messaggio speciale. Maria Herrera correrà infatti con un casco completamente rosa, per sostenere la battaglia contro il cancro al seno. Presenti anche parole come lotta, forza, prevenzione, appoggio, speranza, ottimismo. Un messaggio forte per tutte le donne che combattono contro questo male.

Foto: Instagram

“Ho voluto disegnare un nuovo casco, tutto rosa. È il significato della lotta contro il cancro al seno” ha spiegato a motogp.com. Non è la prima volta per Maria Herrera, che ha già mostrato un casco di questo tipo a Le Mans nel 2019, in occasione della giornata ‘dedicata’ alla battaglia contro questa malattia. “Per me è un messaggio molto speciale.” Una malattia ‘conosciuta’ da vicino per un caso in famiglia.

“In seguito abbiamo realizzato una lotteria ed una ragazza ha vinto questo casco.” Quest’anno invece non attende la giornata dedicata per concentrare l’attenzione su questa problematica. Maria Herrera infatti inizia nel primo round, evento di casa, riproponendo questa colorazione. “Il rosa poi indica proprio le ragazze. Non mi piace, ma è una battaglia importante e voglio mostrare il mio supporto.”

Foto: motogp.com