LIVE Moto3 Jerez: diretta Prove Libere 2 in tempo reale

Si riparte da quanto fatto nelle prime libere con Deniz Öncü in vetta e Dennis Foggia 6°. Come si chiuderà il venerdì di libere? L’italiano di Leopard, assieme ad Andrea Migno, deve mandare un segnale forte dopo un GP sottotono a Portimao… Vediamo come si chiude il secondo turno.

Prove Libere 2

13:14 – Tutto pronto per il secondo turno. Come detto, si riparte dal miglior crono di Deniz Öncü, con Dennis Foggia ed Andrea Migno provvisoriamente in top 14. Il resoconto delle FP1.

13:18 – Neanche il tempo di partire che registriamo subito un incidente: l’esordiente Matteo Bertelle infatti scivola alla curva Lorenzo.

13:27 – Le condizioni sono nettamente migliorate: dalle FP1 con chiazze ancora umide ad una pista totalmente asciutta. I tempi quindi sono immediatamente ben più rapidi.