LIVE Moto3 Jerez: diretta Prove Libere 1 in tempo reale

Scatta con Deniz Öncü in vetta il GP Moto3 sullo storico tracciato di Jerez. Inizia così il secondo round europeo per la classe minore del Motomondiale, sotto il sole ma su pista ancora umida. Il pilota Tech3 svetta davanti ad Ayumu Sasaki ed al leader Sergio Garcia, con Dennis Foggia 6° e migliore degli italiani in questa prima sessione del weekend.

Prove Libere 1

9:00 – Si comincia con ancora due sostituti in azione. Syarifuddin Azman corre al posto di Alberto Surra in Snipers Team, David Salvador è in azione per John McPhee nel Max Racing Team. Adrián Fernández, che aveva riportato una piccola lesione ad una mano nelle FP1 a Portimao, è regolarmente in pista.

9:05 – Ricordiamo che Ana Carrasco sta correndo con un polso infortunato dal GP Moto3 in Argentina, conseguenza di una caduta sul tracciato di Termas de Rio Hondo.

9:10 – Tracciato con chiazze umide per queste prime prove libere, come già provato in precedenza dai ragazzi della MotoE, i primi di giornata. Tempi chiaramente alti rispetto ai riferimenti: il record assoluto della pista è 1:44.988 (Migno, 2021)

9:22 – Provvisoriamente al comando Sergio Garcia, nuovamente leader Moto3 dopo il trionfo in Portogallo. Seguono Deniz Öncü e Izan Guevara, Dennis Foggia 5° e migliore degli italiani.

9:29 – Highside per il rookie Joshua Whatley alla curva 13 (Lorenzo). Pilota un po’ acciaccato, serve un controllo al Centro Medico. Segue poco dopo una caduta anche per Tatsuki Suzuki, stavolta alla curva 6 (Pedrosa).

9:37 – Minuti conclusivi per l’ultimo assalto al miglior crono della sessione. Deniz Öncü apre le danze passando al comando.

9:45 – La bandiera a scacchi ha decretato la fine della prima sessione di prove libere. Deniz Öncü chiude in vetta, seguono Ayumu Sasaki e Sergio Garcia. Dennis Foggia ed Andrea Migno sono gli unici italiani in top 14 provvisoria.

La classifica