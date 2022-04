MotoE Jerez, Prove 1: si inizia con Miquel Pons, 2° Casadei

C’è Miquel Pons al comando della classifica delle prime libere umide. Inizia così la stagione 2022 della MotoE, con la prima zampata del pilota LCR su pista umida. Segue Mattia Casadei davanti ai ragazzi GRT RNF, in apertura di quello che sarà un primo weekend rivoluzionato rispetto al 2021. Più tardi ci sarà la seconda ed ultima sessione di prove libere, poi scatteranno le qualifiche con Q1 e Q2. Tutti gli orari dell’evento a Jerez.

Prove Libere 1

Ricordiamo due assenze per questo primo round dell’anno. Non ci sono né Bradley Smith né Xavi Cardelús, entrambi sostituti. Il britannico da Lukas Tulovic, tra l’altro il primo ad entrare in azione a Jerez. Per l’andorrano invece c’è Yeray Ruiz, classe 2003 di Malaga, pilota attivo in ESBK e Yamaha bLUcRU European R3 Cup. Pista umida per queste prime libere dopo la pioggia notturna, con tempi quindi ben più alti rispetto ai riferimenti dell’anno scorso (1:47). Condizioni però che migliorano costantemente e tempi quindi sempre più veloci, con conseguenti stravolgimenti in classifica. Alla fine ecco Miquel Pons, che piazza la zampata proprio sul finale davanti a Mattia Casadei. Buona prima uscita per il rookie Kevin Manfredi 5°.

La classifica

Foto: motogp.com