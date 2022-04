MotoE: Xavi Cardelus infortunato, non sarà a Jerez

La MotoE scatta questo fine settimana a Jerez, ma qualche suo pilota non sarà in azione. Dopo Bradley Smith, fisicamente ancora KO e sostituito da Lukas Tulovic, bisogna segnalare l’assenza anche di Xavi Cardelus. Nel suo caso si tratta di un infortunio riportato nei giorni scorsi, nel corso di test privati in preparazione all’Europeo Moto2, al via nel weekend del prossimo 8 maggio. Griglia della classe elettrica quindi con un pilota in meno per questo esordio stagionale.

Come riporta Bondia Andorra, il pilota Avintia Esponsorama è incappato in un incidente nel corso dei due giorni di test privati. Precisamente martedì, giornata conclusiva ad Estoril, riportando la frattura della mano sinistra. Una zona delicata che limita molto la sua mobilità: da qui, assieme al personale medico, la decisione di non prendere parte all’evento MotoE a Jerez. Tempi di recupero incerti, ma il primo obiettivo per Xavi Cardelus sarà chiaramente recuperare per l’appuntamento a Le Mans, in programma tra due settimane.

Foto: motogp.com