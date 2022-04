MotoE: Bradley Smith salta Jerez, al suo posto c’è Lukas Tulovic

C’è un prevedibile cambiamento nella griglia MotoE per il primo evento 2022. Bradley Smith, al rientro nella categoria elettrica con i colori WithU GRT RNF Team, non sarà in pista a Jerez. I postumi del botto alla 24 Ore di Le Mans non lo rendono idoneo per disputare questo evento, ma il team ha il sostituto. Al suo posto ecco il tedesco Lukas Tulovic, altra vecchia conoscenza del campionato. Precisamente nel biennio 2020-2021, ottenendo l’anno scorso la sua prima ed unica vittoria. Prima del round inaugurale dell’Europeo Moto2 (8 maggio), ecco il suo esordio stagionale.

Più tempo per recuperare

Il violento incidente al via della mitica corsa di resistenza, avvenuto circa due settimane fa, ha provocato anche la frattura di una vertebra. Bradley Smith ha lavorato parecchio per esserci, ma il personale medico non ha concesso l’idoneità. Ci vuole più tempo per riprendersi a livello fisico, ora il prossimo obiettivo è il secondo round MotoE in Francia. “Negli ultimi 10 giorni il mio gruppo medico ha svolto un lavoro incredibile per prepararmi” ha sottolineato il pilota britannico. “Mi sentivo pronto, ma devo rispettare la decisione finale e lasciare che la frattura si sistemi. Ci prepariamo per Le Mans.”

Una nuova occasione

Come detto, al suo posto ecco Lukas Tulovic, 21enne pilota tedesco dai recentissimi trascorsi in MotoE. Inizia così la sua stagione 2022. “Che sorpresa! Ringrazio la squadra per aver pensato a me, è una grande occasione” ha sottolineato a poco meno di due giorni dalle prime prove libere. “Penso siano cambiate poche cose sulla moto, ritroverò presto il mio ritmo” ha aggiunto con entusiasmo. Rimarcando poi che “Non ho alcuna aspettativa. Non ho svolto test, ho solo fatto Motocross e Moto2. Vado a Jerez senza pressioni, solo per divertirmi, sperando anche di portare a casa un bel risultato.”

Foto: GRT RNF Team