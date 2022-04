MotoE, a Jerez scatta il 2022: sei italiani al via e tante novità

L’evento mondiale a Jerez segnerà l’inizio di stagione del campionato elettrico. Scatta la quarta stagione MotoE tra esordi, ritorni e tante novità. A partire dal format del fine settimana, che cambia parecchio rispetto a quanto fatto finora: addio E-Pole, d’ora in avanti si passa a Q1 e Q2 formato MotoGP per le qualifiche. Nel weekend di gara poi ci saranno sempre due gare, allungate di un giro, come provato nei test ufficiali. A livello tecnico, le Energica Ego Corsa sono “più leggere” (15 kg in meno): su tutto spiccano il nuovo motore ed il nuovo convertitore. I protagonisti ed il programma dell’evento spagnolo.

I piloti

Debutti, conferme, cambi di team e ritorni. Iniziamo dal primo caso, con cinque piloti all’esordio nella categoria. Due sono italiani, ovvero Kevin Manfredi, ancora non al top a causa del brutto incidente nei primi test a Jerez, ed Alessio Finello. A loro si aggiungono gli spagnoli Alex Escrig, Marc Alcoba e Xavi Forés. Per quanto riguarda i ritorni invece, uno è l’ex Moto2 Hector Garzó, gli altri due poi sono i ragazzi di GRT RNF, ovvero Niccolò Canepa e Bradley Smith. Il britannico però quasi sicuramente non sarà al via, visto il brutto incidente alla 24 Ore di Le Mans. I cambi di colori sono poi Eric Granado, in LCR dall’ex One Energy Racing (ora GRT RNF), e Mattia Casadei, ex SIC58, e Kevin Zannoni, ex LCR. Quest’ultimo è ora compagno di box del bicampione in carica Jordi Torres, una delle conferme insieme al campione 2019 Matteo Ferrari, Miquel Pons, Dominique Aegerter, Hikari Okubo e Xavi Cardelús.

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Pons Racing: Jordi Torres-Mattia Casadei

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Tech3 E-Racing: Hector Garzó-Alex Escrig

Intact GP: Dominique Aegerter

Aspar Team: María Herrera-Marc Alcoba

Octo Pramac: Xavi Forés–Kevin Manfredi

WithU GRT RNF Team: Niccolò Canepa-Bradley Smith

Ajo MotoE: Hikari Okubo

Avintia Esponsorama Racing: Xavi Cardelús

Il programma

Venerdì 29 aprile

8:25-8:45 Prove Libere 1

12:35-12:55 Prove Libere 2

16:50-17:00 Qualifiche 1

17:10-17:20 Qualifiche 2

Sabato 30 aprile

16:15 Gara 1

Domenica 1 maggio

15:30 Gara 2

Foto: motogp.com