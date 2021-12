MotoE: Alessio Finello all’esordio nel 2022 con Gresini Racing

Accanto all'esperto Ferrari arriva il rookie Alessio Finello. Completata la line-up Gresini Racing per il campionato MotoE 2022.

Un altro tassello sistemato per quanto riguarda la griglia di partenza MotoE 2022. Accanto al confermato Matteo Ferrari arriva in Felo Gresini Racing un esordiente, Alessio Finello. Per il 23enne torinese sarà la prima volta su un palcoscenico di livello internazionale. Nel suo palmares troviamo infatti la Moto3, la Supersport 600 ed il National Trophy a livello italiano, oltre al campionato Motard sempre a livello nazionale. Completata così la formazione che affronterà la prossima stagione nella classe elettrica.

“Non vedo veramente l’ora di iniziare.” Così Finello esprime tutto il suo entusiasmo per questo accordo. “È un onore fare questo salto di qualità con il Team Gresini e andare a fare il mondiale MotoE. È una categoria nuova che ha sempre attirato la mia attenzione e che seguo fin dal 2019, correrci era un obiettivo! Grazie alla squadra che mi ha dato questa opportunità. Sicuramente sarà una stagione difficile perché mi manca un po’ di esperienza, ma non vedo l’ora di cominciare.”

“La linea Gresini Racing, che premia i giovani talenti, è rimasta intatta” è il commento del team manager Luca Gresini. “Alessio è un altro giovane che sono convinto possa crescere tanto in questa categoria, anche grazie alla presenza nel box di un pilota esperto e vincente come Matteo. Sarà una stagione importante per noi: Matteo, da sempre ai vertici di questa categoria, vuole tornare sul gradino più alto e lo aiuteremo a farlo. Per Alessio gli obiettivi non possono essere gli stessi, ma punteremo alla top10 con continuità.”

Entry list 2022 provvisoria

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Pons Racing: Jordi Torres-Mattia Casadei

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

Tech3 E-Racing: Hector Garzó-Alex Escrig

Avintia Esponsorama Racing: ?-?

Aspar Team: ?-?

Octo Pramac MotoE: ?-?

One Energy Racing: ?

Intact GP: (Dominique Aegerter?)

Ajo MotoE: ?