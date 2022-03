MotoE, Kevin Manfredi resta in ospedale: “Ritornerò più forte di prima”

Inizio di stagione tutto in salita per Kevin Manfredi. Il pilota ligure, portacolori del Team Octo Pramac, è caduto nella seconda giornata di test MotoE a Jerez riportando diverse fratture alle costole e lievi ferite ad un polmone ed al fegato. Manfredi è ora ricoverato e monitorato presso l’ospedale di Jerez. Resterà in osservazione per qualche giorno per poi iniziare il recupero. Lo attende il primo round del Campionato Italiano Superbike, in programma a Misano il 2 e 3 aprile. Nel CIV gareggerà sulla Suzuki del team Penta Motosport.

“Mi dispiace aver concluso in questo modo i test – scrive Kevin Manfredi in una nota – Ovviamente avrei preferito non cadere e non riportare conseguenze ma purtroppo le corse sono anche questo. Tornerò comunque più forte di prima. Ora ci tendo a ringraziare tutto lo staff medico del circuito che è stato prontissimo nel soccorrermi e tutto il personale dell’ospedale che si sta prendendo cura di me al meglio. Nonostante tutto mi sento bene, con la squadra abbiamo lavorato molto bene, mi fa avere fiducia del mezzo e mi permette di esprimere bene il mio potenziale”.

Prima di cadere Manfredi aveva raggiunto, infatti, un ottimo feeling sia con il team che con la nuova moto. Sia lunedì che martedì era apparso in forte crescita, migliorando costantemente giro dopo giro. Il 2022 sarà un anno molto intenso per Kevin Manfredi che parteciperà al Mondiale MotoE, al CIV ed al Mondiale Endurance.

Foto: www.kevinmanfredi.it

