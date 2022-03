MotoE, test Jerez: Torres top del day-3, Aegerter il migliore dei tre giorni

Si chiudono i tre giorni di test ufficiali a Jerez per la MotoE, non nelle migliori condizioni. Freddo e pista umida aprono quest’ultima giornata di prove della classe elettrica, situazione però che migliora col passare delle ore. Da segnalare oggi l’assenza di Eric Granado e del rookie Kevin Manfredi dopo due incidenti distinti avvenuti ieri. L’italiano in particolare, caduto nell’ultima sessione del martedì, rimarrà in osservazione in ospedale per qualche giorno. Vediamo com’è andata quest’ultima giornata sul tracciato andaluso.

Le novità tecniche

Non sono mancati aggiornamenti in vista di questa nuova stagione MotoE. “Abbiamo portato un paio di nuove componenti” ha dichiarato Giampiero Testoni, CEO Energica, a motogp.com in questi giorni. Un segnale del continuo sviluppo, ma anche di una sorta di ripresa dopo l’esplosione della pandemia che ha rallentato i lavori. Testoni sottolinea poi che “Abbiamo cambiato l’invertitore ed il motore. Il feeling in sella ora è decisamente differente: migliora così la distribuzione del peso sulla moto, oltre ad avere una maneggevolezza molto diversa.”

Sessione 1

Dopo la pioggia di ieri, anche oggi le condizioni sono tutt’altro che ideali per svolgere dei test ufficiali. In questa situazione di freddo e umido però svettano due rientranti, ovvero Bradley Smith, unico sotto il muro di 1:56, e Niccolò Canepa, il migliore del piovoso day-2. Terza piazza per María Herrera, veterana del campionato, molti piloti sono invece senza riferimenti.

Sessione 2

Segue il secondo turno di giornata, con il tempo decisamente migliorato ed i riferimenti che iniziano ad abbassarsi nuovamente. Ci avviciniamo a quanto visto lunedì, anche se non abbastanza. Ma l’unico 1:49 della sessione è sufficiente al campione in carica Jordi Torres per chiudere al comando, seguito dall’italiano Kevin Zannoni e dall’esordiente Marc Alcoba. Turno che doveva comprendere anche una simulazione di qualifica, ma che è stato presto fermato per le condizioni meteo.

Sessione 3

I tempi migliori di giornata però arrivano in quest’ultimo turno, l’unico del mercoledì in cui abbiamo tutti i piloti in azione. Jordi Torres svetta per la seconda volta nello stesso giorno, limando sensibilmente il crono di riferimento. Ma non basta per essere il migliore in assoluto, reste il tempo di 1:48.634 stampato da Dominique Aegerter nel day-1. Lo svizzero è terzo in questo turno, preceduto da Mattia Casadei e seguito da un altro duo italiano.

