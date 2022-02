MotoGP: pilota e coach, la doppia sfida di Xavi Forés con Pramac

Un pilota ed una squadra del Motomondiale legati a filo doppio per questa stagione 2022 ormai al via. A partire dal prossimo weekend infatti l’ex Superbike Xavi Forés si calerà in uno dei due ruoli importanti che ricoprirà nel team Pramac Racing quest’anno. In due categorie differenti: in MotoE sarà uno dei due piloti, debuttante come il collega Kevin Manfredi, mentre in MotoGP è il nuovo Riders’ Coach per Johann Zarco e Jorge Martín. Come detto, un incarico di cui si occuperà a tutti gli effetti a partire dal prossimo fine settimana in Qatar, teatro del primo round stagionale.

Forés rileva così il ruolo occupato fino all’anno scorso da Fonsi Nieto. Con la partenza però di Francesco Guidotti ci sono stati svariati cambiamenti in casa Pramac: Claudio Calabresi è il nuovo Team Manager, Nieto poi da coach è stato promosso a Direttore Sportivo. Il ruolo del coach quindi era rimasto scoperto, ma ora ci penserà Xavi Forés. Una nuova doppia sfida per rilanciarsi dopo tre annate deludenti tra BSB e WorldSBK. “Sarò coach in Pramac Racing per tutto il Mondiale MotoGP 2022, lavorando con due grandi come Jorge Martín e Johann Zarco. Non vedo l’ora di cominciare!”