Miss Biker racconterà il motociclismo al femminile su Corsedimoto

T-shirt rosse, rumore di scarichi, sorrisi e sguardi d’intesa. E’ il 2015 e cento donne si sono radunate nel primo motoincontro al femminile di MissBiker. Il messaggio era arrivato chiaro attraverso la community e l’evento aveva raggiunto il numero massimo di partecipanti in sole 48 ore.

Sole a picco. Caldo umido. L’estate è alle porte ma l’emozione è come una brezza fresca ed è palpabile nell’aria. Brillano le cromature, risaltano le carene lucide e i caschi colorati. Donne di ogni le età, provenienti da tutta Italia con diversi tipi di moto si riuniscono nel parcheggio della concessionaria.

Si respira allegria, ci si sente parte di qualcosa di grande. Le magliette rosse con il logo MissBiker sono sparse ovunque tra le moto parcheggiate con cura. E’ l’inizio del movimento. E’ proprio in questo momento che capiamo di non essere sole, che la nostra passione per la moto è condivisa da tantissime altre.

Una community a livello globale

Sono passati 7 anni da quel giorno. La community è cresciuta fino a superare le diecimila iscritte. Ci sono stati altri raduni, incontri, corsi, attività, condivisioni, nuove amicizie, il blog e tutti i social. Sono questi gli ingredienti che hanno reso MissBiker qualcosa di unico.

MissBiker nel tempo ha cambiato pelle inventando una propria identità sempre più concreta. Nel 2019, dopo le candidature precedenti, la Federazione Motociclistica Internazionale premia questo progetto con il prestigioso FIM Women in Motorcycling award, il riconoscimento dato a chi ha contribuito in modo significativo a migliorare e sviluppare la presenza e la consapevolezza delle donne in tutti i settori legati al motociclismo.

La community diventa sempre più un punto di riferimento e viene celebrata come una delle 10 più influenti di Facebook. Poi la pandemia. Inaspettata. Tutto è sospeso. Ma non la community che continua a proporre discussioni, idee, consigli, speranza.

La crescita del motociclismo femminile

Le donne in moto sono sempre di più. Basta osservare i gruppi di motociclisti sulle nostre strade per accorgersene. Non è più una novità e sta diventando la normalità. In Italia le motocicliste sfiorano il milione e l’aumento è vertiginoso: +32,4% in cinque anni. Questa crescita non è così evidente solo nel nostro paese ma in tutto il mondo, dall’Europa all’India, dagli USA alla Cina.

I nomi di donne sono sempre più presenti nelle competizioni miste grazie al talento e alla tenacia di pilote di caratura mondiale come Laia Sanz, Ana Carrasco, María Herrera. Diventano icone sportive come Kiara Fontanesi o d’ispirazione come Elspeth Beard.

In questo prezioso spazio su corsedimoto.com racconterò storie di motocicliste del presente e del passato, pilote, campionesse, motoviaggiatrici ma parlerò anche della community di MissBiker, di eventi, gare, aneddoti e sondaggi per far conoscere e far sentire la voce delle donne che hanno la nostra stessa passione: il motociclismo.

Foto credit: @giulyska