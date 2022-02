MotoGP, Jorge Lorenzo firma con DAZN: “Sono un campione, farò la differenza”

Jorge Lorenzo ritornerà nel paddock della MotoGP come commentatore TV. Il cinque volte del campione ha firmato un contratto con DAZN.

Jorge Lorenzo e DAZN hanno firmato, dalla stagione 2022 il cinque volte campione del mondo ritornerà nel paddock MotoGP con il ruolo di commentatore televisivo. Insieme a Carlos Checa e Alex Crivillè si alternerà per analizzare quanto accade nelle classi MotoGP, Moto2 e Moto3, realizzando un piccolo sogno che aveva da tempo. In passato sembrava vicino a Sky o a BT Sport, ma alla fine la scelta è andata al canale spagnolo.

Jorge Lorenzo inviato speciale della MotoGP

La nuova missione del maiorchino comincerà da subito nel primo GP del Qatar, in programma dal 4 al 6 marzo. “Voglio commentare per davvero. È qualcosa che doveva succedere. Sono un professionista da 18 anni. Dopo aver lasciato le moto, ho deciso di avere una vita più tranquilla. Ce l’ho e mi divertirò moltissimo. È come tuffarsi in piscina. Quando sei asciutto e salti in piscina, hai sempre freddo, ma nel momento in cui ci salti dentro, sei un po’ più sciolto“.

Jorge Lorenzo può contare su 18 anni di esperienza nel Motomondiale, di cui 12 in MotoGP. Ha annunciato il suo ritiro a Valencia nel 2019, dopo un anno opaco con Repsol Honda, segnato da infortuni e da un feeling difficile con la RC213V. Dal punto di vista giornalistico si è fatto un po’ le ossa come Youtuber nel 2021, commentando i Gran Premi in un programma che ha riscosso un certo successo. Sarà la sua prima esperienza nei panni di giornalista TV: “Vengo con umiltà sapendo che è qualcosa di nuovo per me, che ho molto da imparare. Ma sapendo che tratto una materia di cui ho tanta esperienza e potrò dare il mio contributo al pubblico“.

L’esperienza del campione maiorchino

Un bel colpo per DAZN che può contare su uno dei più grandi campioni della MotoGP. “Conosco le persone che ci lavorano, in particolare gli ingegneri, che sono molto importanti per contribuire alle questioni tecniche. E poi so esattamente cosa può andare bene in ogni circostanza. Dopo 18 anni da professionista, ho iniziato a 15 e sono andato in pensione a 32, conosco il dolce, l’agrodolce e l’aspro di ogni momento. E, beh, sono stato un campione della MotoGP ed è questo che mi differenzia dai commentatori che DAZN ha avuto fino ad ora“.

Difficile fare pronostici alla vigilia del primo round del 2022, anche per un cinque volte iridato come Jorge Lorenzo. “Dato che Marc si è infortunato, non c’è un chiaro favorito. Tutti sono molto contenti che Marc sia di nuovo lì, sembra che sia in ottima forma fisica. Quartararo è il favorito perché è fresco campione. E poi penso che la Ducati, prima o poi, vincerà. Penso che quest’anno potrebbe essere il loro turno”.