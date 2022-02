FS-3 Kawasaki: livrea ispirata alla ZX-7RR per il British Superbike 2022

Una livrea ispirata alla gloriosa ZX-7RR vestirà le due Kawasaki Ninja ZX-10RR del team FS-3 Racing protagoniste del British Superbike 2022.

L’omaggio di Jonathan Rea e di tutto il Kawasaki Racing Team alla gloriosa ZX-7RR in occasione del round argentino del Mondiale Superbike 2021 ha fatto scuola. Per tutta la stagione 2022 del BSB il team FS-3 Racing ha deciso di correre con questi colori ispirati ad una delle iper-sportive di Akashi di maggior successo. Lee Jackson e Rory Skinner, giovane line-up riconfermata per il secondo anno di fila, correrà pertanto con questa grafica “Rob Phillis Replica“. Scontato dirlo, molto apprezzata da appassionati e addetti ai lavori.

FS-3 RACING

Dal 2020 il team FS-3 Racing rappresenta Kawasaki nel British Superbike in qualità di squadra di riferimento della filiale britannica. Nella passata stagione, con il debutto della nuova Ninja ZX-10RR, sono arrivati svariati podi con il giovanissimo Rory Skinner, ma non solo. A fine campionato, Lee Jackson si è assicurato la “Riders Cup“, riconoscimento riservato ai piloti non qualificatisi per lo Showdown.

LIVREA VINTAGE

Se nel 2021 il team di Nigel Snook ha corso con il classico Lime Green, per il 2022 si è deciso di riprendere i distintivi colori della gloriosa ZX-7RR. Un omaggio, ma non solo: Kawasaki UK realizzerà una serie di moto “Replica” per i clienti d’oltremanica. Disponibile anche un kit per trasformare la propria ZX-10RR con questa grafica speciale.

NUOVI-VECCHI COLORI

“Dopo l’incredibile successo di pubblico quando Jonathan (Rea) ha corso in Argentina con questi colori e gli apprezzamenti manifestati alla nostra versione stradale con questi colori, ci siamo detti di portarli in pista per tutto il 2022“, ha spiegato Ross Burridge, direttore dell’area marketing e racing di Kawasaki UK. “I ragazzi di FS-3 Racing si sono innamorati subito di questo design e siamo entusiasti di vedere Lee e Rory in azione con questo look sin dal primo round del British Superbike 2022 in programma il prossimo mese di aprile“.