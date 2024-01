Superbike, Razgatlioglu e BMW spaventano i rivali: “Siamo al 99%”

Grandi sorrisi nel box BMW dopo il test a Portimao. Infatti, Toprak Razgatlioglu è stato il più veloce di tutti e ha stabilito il nuovo record della pista. Ma non solo, è stato anche molto efficace in termini di passo gara. I due giorni all’Autodromo Internacional do Algarve hanno dato grande fiducia al campione Superbike 2021 e al suo team, che nell’ultimo test a Phillip Island partiranno da una base di moto meglio definita.

Superbike, test Portimao: Razgatlioglu entusiasta

Ovviamente, il turco non può che essere soddisfatto di come è andata in Portogallo: “Un giorno fantastico, abbiamo fatto davvero un buon lavoro. Non mi sono focalizzato sul giro secco, bensì sul passo. Presto gareggeremo, quindi ci serve un buon setup per le gare. Ora siamo pronti al 99%. Il feeling è positivo, ogni giorno miglioriamo. Con la gomma SC0 ho fatto 1’39″8 e mi sono ripetuto tre-quattro volte o più. Con la SCX ho fatto 1’39″2 ed è un tempo incredibile. Sono davvero sorpreso. A fine giornata ho chiesto al team Bonovo una SCQ, perché ne aveva di più, e noi non l’avevamo usata qui perché nei weekend di gara non si utilizza. L’ho montata e sono migliorato di solo 0″1, dato che stavamo usando un forcellone diverso per una moto corta. Non ha lavorato al 100%, ho avuto un po’ di saltellamenti e molti impennamenti. Non sono riuscito a fare 1’38”, ma forse la prossima volta ci riuscirò“.

Razgatlioglu è davvero soddisfatto delle risposte che ha avuto dalla sua M 1000 RR: “Ho fatto 15 giri di simulazione gara con la SC0 e ho fatto degli ottimi tempi. Sembra che siamo pronti per le gare, però stiamo ancora imparando e ci serve ancora del tempo. Miglioriamo ogni giorno. Sono felice, la simulazione è stata davvero forte“.

A Phillip Island servono conferme

Tra Jerez e Portimao il lavoro è stato svolto nella direzione corretta e Toprak si sente davvero a suo agio alla guida della BMW: “Abbiamo trovato un buon setup e adesso sento che è la mia moto, riesco a guidare con il mio stile. Ci serve ancora qualcosa, nel turning non siamo ancora al 100% ma comunque vicino. Ogni giorno impariamo e miglioriamo. Io e il team siamo soddisfatti. Anche van der Mark ha fatto bene e lavoreremo molto insieme durante la stagione per ottenere ottimi risultati. Ci serve ancora del tempo per adattare la moto“.

L’ultimo test pre-campionato sarà a Phillip Island nelle giornata 19 e 20 febbraio, il pilota turco non sa cos aspettarsi: “C’è un nuovo asfalto, dobbiamo vedere il grip e come lavorerà la moto lì. È un circuito completamente diverso e non semplice per me. Il grip è totalmente differente rispetto a Portimao. Non so quale gomma useremo. Normalmente usiamo la SC1 al posteriore, vedremo se si potrà usare la SC0. Adesso non posso dire granché, dobbiamo aspettare il test“.

