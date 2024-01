CFMOTO con Aspar Team nei Mondiali Moto2 e Moto3

Il marchio CFMOTO, che a fine 2023 aveva fatto grande scalpore per l’improvvisa conclusione della collaborazione con PruestelGP, non lascia il Motomondiale ma anzi raddoppia il suo impegno. Ufficializzata la collaborazione con Aspar Team sia per la categoria Moto3 che per la classe Moto2. Un cambiamento di colorazione per la struttura di Jorge Martinez dopo il breve periodo con GASGAS in entrambe le categorie mondiali.

Doppia sfida

CFMOTO, “costola cinese” di Pierer Mobility (quindi legato a KTM), affronterà la stagione 2024 assieme alla struttura spagnola con il chiaro obiettivo di lottare per il titolo sia in Moto2 che in Moto3. Ricordiamo che il marchio cinese finora ha raggiunto prima pole e primo podio mondiali con Carlos Tatay nel 2022, anno di debutto, podi raddoppiati l’anno scorso con quello di Xavi Artigas. In quest’anno nel Motomondiale appunto la sfida è doppia: si punta a brillare con i confermati Jake Dixon e Izan Guevara in Moto2, attenzione però in Moto3 con l’agguerrito David Alonso affiancato dall’interessante esordiente Joel Esteban.

CFMOTO Aspar, i commenti

“Nel 2024 vogliamo lottare per entrambi i campionati” ha dichiarato Jorge Martínez, ribadendo appunto i grandi obiettivi stagionali. “CFMOTO è un incentivo in più. Lotteremo per renderli orgogliosi e per portare loro tante vittorie quest’anno.” “La collaborazione con Aspar ci permetterà di raggiungere un altro livello” ha poi aggiunto Su Zhen, responsabile sviluppo CFMOTO. “Siamo certi che arriveranno altri podi e vittorie con questo team leggendario.”