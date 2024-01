Primo test del 2024 per Bradley Ray con la Yamaha del Motoxracing WorldSBK Team. La squadra di Sandro Carusi e il pilota inglese si sono concentrati sulla messa punto della Yamaha YZF R1 senza l’utilizzo di gomme SCQ. I risultati sono stati positivi già nella prima giornata e nella seconda la squadra ha continuato a lavorare alla ricerca di un buon passo gara. Il pilota inglese si è ulteriormente migliorato, terminando i test con il tempo di 1’40”852. Ray è andato già più forte rispetto alla Superpole dell’anno scorso anche se il best-lap di Motoxracing a Portimao appartiene ancora a Roberto Tamburini nel 2022 in 1’40″771.

Lo Yamaha Motoxracing WorldSBK Team ora è pronto per la trasferta a Phillip Island. quest’anno, lo ricordiamo, partecipa a tutto il mondiale e non solo ai round europei come nelle ultime stagioni. Sarà dunque in Australia per i test del 19 e 20 febbraio per poi partecipare alla prima gara stagionale.

“Sono veramente soddisfatto di questi due giorni di test – commenta Bradley Ray – Ringrazio di cuore tutta la squadra per il suo ottimo lavoro. Non salivo sulla mia moto dai test di novembre però mi sono trovato subito a mio agio. Ci siamo concentrati soprattutto sulla parte elettronica ed abbiamo fatto dei passi in avanti importanti. In questo momento non siamo lontani dai primi. Sicuramente avremmo potuto fare ancora meglio però non abbiamo voluto utilizzare la gomma da tempo. Non vedo l’ora di poter fare altri due giorni di test a Phillip Island per poi affrontare il primo round della stagione”.

