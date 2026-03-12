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MTT Turbine Superbike: la moto con turbina d’elicottero che vola oltre i 439 km/h

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
giovedì, 12 marzo 2026 alle 13:22
MTT Turbine Superbike
MTT Turbine Superbike
Una moto con il motore di un elicottero. Non è fantascienza, esiste realmente: è la MTT Turbine Superbike.
Questo gioiello tecnologico ormai ha oltre un quarto di secolo ma è ancora incantevole ed ultra innovativo. La moto, conosciuta anche come Y2K bike, è dotata di una turbina da elicottero: la Rolls-Royce Model 250, capace di sviluppare 320 cavalli, 286 alla ruota, e di girare fino a 52.000 giri al minuto, alimentabile sia a gasolio che a cherosene.
Ogni dettaglio è una dimostrazione di esclusività e follia tecnica. Il costruttore non ha badato certo al prezzo, anzi, è tutto al top. Per il telaio sono stati scelti materiali quali alluminio e la fibra di carbonio che riducono il peso. Le sospensioni sono Öhlins ed i freni a tre dischi Brembo permettono di domare una potenza che sfida ogni logica delle due ruote. Gli pneumatici Pirelli sembrano quasi piccoli davanti a tanta forza, e accessori come radar detector e videocamera posteriore per sostituire gli specchietti ricordano che qui niente è convenzionale.
Con l’arrivo della seconda generazione, la potenza è salita fino a 420 cavalli toccando velocità superiori ai 439 km/h, numeri che l’hanno consacrata tra le motociclette più veloci mai costruite. Non sorprende che sia entrata nel Guinness World Records come la moto di produzione più potente e tra le più costose: nel 2004 il prezzo superava i 185.000 dollari.
La MTT Turbine Superbike più che una moto moto è un’idea portata all’estremo, un esperimento di ingegneria che trasforma l’asfalto in pista di decollo, un oggetto da collezione ma con un'anima.
Per celebrare i 25 anni dalla nascita della leggendaria Y2K Superbike, Marine Turbine Technologies nel 2025 ha presentato la 420RR Turbine Superbike 25th Anniversary Edition, una vera icona di potenza e innovazione. Al cuore della 420RR c’è la turbina Rolls-Royce M250-C20B, la stessa utilizzata su elicotteri come il Bell 206. Con 420 cavalli e 500 Nm di coppia, questa moto di serie resta la più veloce al mondo, capace di toccare una velocità massima limitata di 440 km/h. La produzione è rigorosamente limitata a cinque esemplari, ognuno costruito a mano e con livree speciali ma comunque omologato per la circolazione su strada. Il prezzo ovviamente è da capogiro: 275mila dollari.

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diMarianna Giannoni

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