MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Ufficiale: Jonathan Rea correrà a Portimao, Honda HRC ritrova anche Chantra

Superbike
di Matteo Bellan
martedì, 17 marzo 2026 alle 10:25
Jonathan Rea e Somkiat Chantra pilota Honda HRC Superbike WorldSBK
Superbike, ufficiale: Honda HRC schiererà Jonathan Rea a Portimao
Rea torna in gara nel WorldSBK, sostituirà Dixon in Portogallo e affiancherà il rientrante Chantra. L'ultima volta sulla Honda era andata benissimo, ma erano altri tempi.
Nel round Superbike a Portimao in programma nel weekend 27-29 marzo ci sarà un gradito ritorno: quello di Jonathan Rea. Il sei volte campione del mondo correrà con il team Honda HRC, rimpiazzando l'infortunato Jake Dixon. Confermato anche il rientro di Somkiat Chantra, recentemente in azione con il pilota nord-irlandese nel test all'Autodromo Internacional do Algarve e ormai ripresosi dall'infortunio che lo aveva messo KO a gennaio.

Superbike, round Portogallo: grande attesa per Jonathan Rea

JR65 ha gareggiato per l'ultima volta con la Honda nel 2014, nel round in Qatar, dove ottenne un quarto posto in Gara 1 e un secondo posto in Gara 2. Improbabile replicare quei risultati nel 2026, però il sei volte iridato SBK non ha la pressione di dover fare degli specifici piazzamenti nel weekend a Portimao, dove tra l'altro ha anche ottenuto la sua ultima vittoria da pilota Honda: in Gara 2, sempre nel 2014.
Da quest'anno ricopre il ruolo di tester e per lui sarà fondamentale soprattutto accumulare chilometri e dare feedback utili per lo sviluppo della CBR1000RR-R Fireblade SP. Poi è chiaro che un campionissimo come lui cercherà di arrivare il più avanti possibile, però senza prendere rischi non necessari. Ha concluso la sua carriera da pilota a tempo pieno del Mondiale Superbike con un infortunio che lo ha condizionato anche nelle primissime uscite da collaudatore HRC, inoltre non conosce ancora bene la moto, sarà sicuramente molto intelligente nella gestione del fine settimana all'Autodromo Internacional do Algarve.
La sua presenza sarà utile anche a Chantra, che di fatto sarà al debutto ufficiale in un round del WorldSBK. Il pilota thailandese, archiviata la deludente esperienza in MotoGP, ha grande voglia di fare bene nel campionato delle derivate di serie. Dixon, arrivato dalla Moto2, dovrà guardare tutto da fuori: la buona notizia è che il suo programma di riabilitazione sta procedendo positivamente, senza intoppi. Vedremo se il pilota britannico potrà tornare in azione nel round ad Assen (17-29 aprile).

Leggi anche

SBK, Jonathan Rea sorride a Portimao: "Ho capito il livello della Honda". In gara a fine mese?SBK, Jonathan Rea sorride a Portimao: "Ho capito il livello della Honda". In gara a fine mese?
SBK Test Portimao, classifica finale: Sam Lowes brucia Vierge, van der Mark migliore pilota BMWSBK Test Portimao, classifica finale: Sam Lowes brucia Vierge, van der Mark migliore pilota BMW
"In Testa": su Amazon puoi acquistare l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Jonathan Rea

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alex Lowes e Axel Bassani piloti Bimota Superbike nel Portimao Test WorldSBK
Superbike

Bimota, test solido a Portimao: Lowes e Bassani vogliono sfidare Bulega

14 marzo 2026
Xavi Vierge e Andrea Locatelli piloti Yamaha Superbike nel Portimao Test WorldSBK
Superbike

SBK, Yamaha volta pagina e prepara il riscatto: perché c'è ottimismo dopo il test a Portimao

14 marzo 2026

Altre notizie

ZxMoto Evan Bros durante i test a Portimao

Supersport: ZXMOTO lanciatissima, un test chiave a Portimao

In Pista
Di Giannantonio e Morbidelli

VR46 sotto pressione: contratto Ducati, cambio sponsor e caccia a un top rider

MotoGP
van-erp-mx-grave-infortunio

Paura nel motocross: incidente shock e grave infortunio per Ivano Van Erp, operato e ora stabile

Motocross
MotoGP

I Test di Valencia con le MotoGP 850cc fuorilegge: conseguenza del GP Qatar posticipato

MotoGP
pirelli-moto2-moto3-2026

Novità assoluta in Brasile: sessioni estese per Moto2/Moto3 e gamma Pirelli potenziata

In Pista

Articoli popolari

Ducati Desmosedici GP26

Ducati: nuovo escamotage aerodinamico per battere Aprilia

MotoGP
Pecco Bagnaia

Retroscena MotoGP: l'ombra di Valentino Rossi nel box Ducati

MotoGP
polemiche-supermarecross-macchese (1)

Motocross in spiaggia nel mirino: esplode la protesta dopo il Supermarecross a Maccarese

Storie di Moto
Raul Fernandez pilota Trackhouse Racing MotoGP sul podio in Thailandia

Raul Fernandez frena gli entusiasmi: "Non sono ancora da titolo, ecco perché"

MotoGP
motogp-brasile-2026

Sfida al buio in Brasile, debutto all'Ayrton Senna e orari inediti: la guida TV e streaming

MotoGP

Loading