Rea torna in gara nel WorldSBK, sostituirà Dixon in Portogallo e affiancherà il rientrante Chantra. L'ultima volta sulla Honda era andata benissimo, ma erano altri tempi.

Nel round Superbike a Portimao in programma nel weekend 27-29 marzo ci sarà un gradito ritorno: quello di Jonathan Rea . Il sei volte campione del mondo correrà con il team Honda HRC, rimpiazzando l'infortunato Jake Dixon. Confermato anche il rientro di Somkiat Chantra, recentemente in azione con il pilota nord-irlandese nel test all'Autodromo Internacional do Algarve e ormai ripresosi dall'infortunio che lo aveva messo KO a gennaio.

Superbike, round Portogallo: grande attesa per Jonathan Rea

JR65 ha gareggiato per l'ultima volta con la Honda nel 2014, nel round in Qatar, dove ottenne un quarto posto in Gara 1 e un secondo posto in Gara 2. Improbabile replicare quei risultati nel 2026, però il sei volte iridato SBK non ha la pressione di dover fare degli specifici piazzamenti nel weekend a Portimao, dove tra l'altro ha anche ottenuto la sua ultima vittoria da pilota Honda: in Gara 2, sempre nel 2014.

Da quest'anno ricopre il ruolo di tester e per lui sarà fondamentale soprattutto accumulare chilometri e dare feedback utili per lo sviluppo della CBR1000RR-R Fireblade SP. Poi è chiaro che un campionissimo come lui cercherà di arrivare il più avanti possibile, però senza prendere rischi non necessari. Ha concluso la sua carriera da pilota a tempo pieno del Mondiale Superbike con un infortunio che lo ha condizionato anche nelle primissime uscite da collaudatore HRC, inoltre non conosce ancora bene la moto, sarà sicuramente molto intelligente nella gestione del fine settimana all'Autodromo Internacional do Algarve.

La sua presenza sarà utile anche a Chantra, che di fatto sarà al debutto ufficiale in un round del WorldSBK. Il pilota thailandese, archiviata la deludente esperienza in MotoGP, ha grande voglia di fare bene nel campionato delle derivate di serie. Dixon, arrivato dalla Moto2, dovrà guardare tutto da fuori: la buona notizia è che il suo programma di riabilitazione sta procedendo positivamente, senza intoppi. Vedremo se il pilota britannico potrà tornare in azione nel round ad Assen (17-29 aprile).