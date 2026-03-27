La Superbike approda in Europa ma riparte dal classico: le Ducati svettano con l''infortunato Sam Lowes davanti a Nicolò Bulega proprio all'ultimo. Le Bimota però scalpitano: nei test sono andate forte e anche l'antipasto del week ripropone Alex Lowes e Axel Bassani nelle posizioni che contano.

Sam Lowes era volato ad altissima velocità a Phillip Island lesionandosi un polso. E' stato in dubbio per i test di metà marzo proprio qui a Phillip, invece ha recuperato velocemente ed è già in grado di vedersela con il leader del Mondiale. Bulega ha pagato appena 4 millesimi, mentre la Bimota ha il terzo tempo con il gemello Alex Lowes a due decimi dalla vetta. Sarà interessante constatare, nella FP del tardo pomeriggio, se per Bulega è solo questione di aggiustare il set up oppure gli antagonisti potranno davvero movimentare il fine settimana.

Toprak, quanto ci manchi

Nella prima sessione il miglior tempo è stato 1'40"287, lontano dal primato ufficiale di Portimao siglato da Toprak Razgatlioglu lo scorso anno in Superpole Race: 1'39"441. Con il turco passato in MotoGP i gatti Superbike adesso ballano, anche Bulega che pare essersela presa abbastanza comoda. Toprak manca allo spettacolo ma soprattutto alla BMW: per adesso Danilo Petrucci è nono, Miguel Oliveira che gioca in casa solo undicesimo. Una FP1 è troppo poco per tirare le somme, ma non pare una partenza da mille e una notte, ecco.

La conferma dei valori

Dicono che Phillip Island faccia poco testo, ma intanto le prime prove in Portogallo riportano alla ribalta gli stessi identici motivi tecnici: la Ducati svetta, la Bimota rincorre e tutte le altre, per adesso, stanno a guardare. Dell'inizio BMW abbiamo già detto, per trovare la migliore Yamaha bisogna scendere all'ottava casella di Xavi Vierge, mentre la Honda latita. Il mito Jonathan Rea riparte da un'anonima diciassettesima posizione, sullo stesso tracciato dove nel 2008, con la stessa Honda, prese il via la sua parabola leggendaria. Comunque sempre meglio di Somkiat Chantra al debutto dopo l'infortunio pre campionato che gli aveva fatto saltare l'Australia. Vedremo più tardi se cambierà qualcosa.

Aruba.it si prende tutto

Alla vigilia del secondo round Mondiale ci sono stati movimenti rilevanti nel paddock. Aruba.it, colosso del web italiano, ha annunciato l'acquisizione delle attività Superbike di Feel Racing. Stiamo parlando della struttura tecnica che gestiva l'aspetto tecnico dell'impegno sportivo della marca italiana nel campionato delle derivate dalla serie. Aruba.IT è approdata in Superbike nel 2015 acquisendo il ruolo di formazione factory Ducati. Adesso avrà un filo diretto con l'azienda ancora più diretto, visto che non c'è più il "filtro" di Feel Racing. Quindi questo investimento conferma la volontà della IT nazionale di impegnarsi sempre più a fondo nel Mondiale Superbike. Da parte sua Feel Racing continuerà a gestire altre attività racing di Ducati Corse, per esempio il test team della MotoGP.