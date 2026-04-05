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Ducati apre fabbrica e museo gratis il 19 aprile: un viaggio tra 100 anni di eccellenza italiana

Novità
di Diana Tamantini
domenica, 05 aprile 2026 alle 17:00
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Un'occasione Ducati da non perdere per la Giornata Nazionale del Made in Italy, ecco come fare.
Apertura gratuita delle porte dello stabilimento Ducati, con possibilità anche di visitare il Museo. Un'occasione che si presenterà con "Fabbriche Aperte" nella Giornata Nazionale del Made in Italy del prossimo 19 aprile, promossa dal Ministero delle Imprese. Un'iniziativa del Comitato Leonardo dedicata al racconto dell'eccellenza produttiva e tecnologica e della cultura industriale del Paese. Il Museo e la Fabbrica Ducati si trovano in via Antonio Cavalieri Ducati 3, a Bologna: ecco come fare per approfittare dell'iniziativa.

Ducati mostra gratuitamente linee produttive e icone del passato

Tra due settimane Ducati aprirà gratuitamente le porte del proprio stabilimento, invitando il pubblico a scoprire un viaggio lungo cento anni, dal 1926 a oggi, tra passato, presente e futuro. Una casa fondata il 4 luglio 1926 a Bologna da Antonio Cavalieri Ducati e dai suoi tre figli (Adriano, Bruno e Marcello) come "Società Scientifica Radio Brevetti Ducati". Un'inizio sull'elettronica e la produzione di condensatori radio, per poi evolversi nel secondo dopoguerra e, dopo una strada lunga e impervia, trasformarsi nella leggendaria casa motociclistica di Borgo Panigale che ben conosciamo.
Durante la giornata dedicata sarà infatti possibile partecipare alle visite guidate alla Fabbrica, disponibili in italiano e in inglese, con partenze a intervalli regolari dalle 9:30 alle 16:30, per camminare lungo le linee produttive e osservare da vicino come nascono le moto che fanno sognare i Ducatisti di tutto il mondo. L'esperienza prevede anche la possibilità di visitare il Museo Ducati, aperto con ingresso libero fino alle 18:00. Chi approfitterà di questa occasione potrà ammirare i modelli più iconici delle moto da competizione e stradali che hanno segnato la storia della Casa motociclistica, insieme a curiosità e dettagli che ne raccontano l'evoluzione.
Come detto inizialmente, la data da segnare in calendario è il prossimo 19 aprile. Ducati invita appassionati, famiglie e curiosi a vivere da vicino l'eccellenza che da un secolo prende forma a Borgo Panigale. Come partecipare? È semplicissimo: basterà solamente prenotare attraverso la piattaforma ufficiale tickets.ducati.com, selezionando l'evento dedicato alla Giornata del Made in Italy.

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