MotoGP, Sepang Test: Il secondo giorno regala il derby Ducati vs Aprilia

Si chiudono i due giorni di test MotoGP ufficiali a Sepang con Enea Bastianini in vetta. La classifica completa e le novità viste finora.

Ci ha pensato la pioggia a spezzare la seconda ed ultima giornata di test MotoGP a Sepang. Classifica quindi che si è congelata con Enea Bastianini al comando su Aleix Espargaró e su Jorge Martín: Ducati-Aprilia-Ducati, un tris di costruttori italiani per completare questa due giorni sul tracciato malese. Sia con la pioggia che con la pista ‘bagnasciutta’ nei minuti finali si sono visti piloti in azione, soprattutto i rookie, ma certo senza cambi in classifica. I prossimi test non sono lontani, visto che dall’11 al 13 febbraio si riaccendono i riflettori, stavolta sul nuovo Mandalika Circuit, in Indonesia. Vediamo intanto come si sono chiuse queste prove.

Come detto ieri, sono test in cui abbiamo osservato novità prevalentemente sul lato aerodinamico. KTM ha provato qualche soluzione con tre dei suoi piloti ufficiali (ne abbiamo parlato qui), novità aerodinamiche pure per Ducati (a Zarco ad esempio piace molto la nuova carenatura), che però sta valutando anche un’evoluzione del dispositivo holeshot. Oltre a rivedere anche lo scarico allungato sulle D16 del duo factory e di Martín (foto: Ducati Corse).

Per un confronto, ecco una delle versioni sulla Desmosedici di Pecco Bagnaia.

In casa Yamaha, anche oggi con il tester Cal Crutchlow (nella foto in basso), non mancano cambi in termini di alette: Franco Morbidelli in particolare sembra preferire il nuovo profilo, al contrario di Fabio Quartararo. Campione in carica finora non del tutto soddisfatto nella nuova M1… In RNF Team poi qualche aggiustamento alla sella per Dovizioso, fisicamente più piccolo dei colleghi ufficiali.

In casa Aprilia, sesto giorno di test con Maverick Viñales, che giorno dopo giorno non manca di apprezzare la RS-GP. Ottimismo e soddisfazione per l’ultimo arrivato nella casa di Noale, sentimenti condivisi anche da Aleix Espargaró, che ha continuato alcune prove comparative tra due telai, oltre a realizzare un long run. Ci sono poi svariati piloti che hanno concluso anzitempo, come la truppa Suzuki, fermatasi ore prima della bandiera a scacchi. Oggi, oltre ai piloti ufficiali ed a Sylvain Guintoli, è sceso nuovamente in pista anche il tester giapponese Takuya Tsuda.

Cauto ottimismo poi in casa Honda dopo questa due giorni di test ufficiali. Si intravvedono tre telai differenti per i quattro piloti, iniziando da questo portato in pista da Alex Márquez.

C’è poi questa seconda versione vista sulla RC213V di Takaaki Nakagami.

Infine ecco il chassis con cui hanno prevalentemente corso sia Pol Espargaró che Marc Márquez in questi test.

Da segnalare il primo incidente in MotoGP di Marco Bezzecchi, in seguito tocca anche Joan Mir ed a Takaaki Nakagami, tutt’e tre comunque senza conseguenze. Tra le novità da provare ecco anche il debutto su questo tracciato anche dei nuovi freni Brembo, così come spiegati nelle ultime regolamentazioni approvate (ne abbiamo parlato qui). I piloti però hanno anche testato una nuova costruzione Michelin per la gomma posteriore, da valutare per la sua eventuale introduzione nella stagione 2023.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

La classifica del day-2/combinata

Foto: Dorna Sports