MotoGP, KTM: ‘giochi di alette’ per Oliveira, Binder e Gardner

Primo giorno di test non proprio semplice per i ragazzi KTM. Raúl Fernández è stato il migliore, novità aerodinamiche per Oliveira, Binder e Gardner.

Una prima giornata non proprio semplice per KTM a Sepang. Anche se è sempre vero che i tempi vanno presi con le pinze in questo momento, visto che tutti lavorano sulle novità delle rispettive moto verso la stagione 2022. Non è stato diverso per la casa di Mattinghofen, che in particolare ha portato in pista alcune novità aerodinamiche. Dettagli visti sulle RC16 di Miguel Oliveira e di Brad Binder in primis, ma anche sulla moto di Remy Gardner. Discorso diverso per Raúl Fernández, senza novità ed il migliore del quartetto, mentre il duo factory ha riportato anche un paio di cadute.

Giochi di alette

Prove aerodinamiche un po’ per tutti anche oggi, compreso appunto il marchio KTM. In questa immagine si può vedere un set superiore un po’ più grande sulla moto di Miguel Oliveira (foto: Dorna Sports).

Questo invece è un profilo aerodinamico visto sulla KTM RC16 del compagno di box del portoghese, Brad Binder (foto: Dorna Sports).

Per fare un confronto, ecco anche il set di alette visto sulla moto dell’esordiente Remy Gardner (foto: Dorna Sports).

Ma c’è anche un’altra versione: via Sky Sport infatti ecco un’immagine delle ‘doppie alette’ viste oggi sulla RC16 di Oliveira.

Le dichiarazioni

Come detto, Raúl Fernández è stato il miglior pilota KTM, 13° con 69 giri a referto. Sottolineando però una volta di più che il suo unico obiettivo è scoprire tutto della RC16. Nessuna novità quindi per lui, discorso differente invece per il compagno di box Remy Gardner, oggi 24° con 60 giri completati. “Avevamo due moto nel box, una con qualche aggiornamento aerodinamico da provare” ha confermato l’iridato Moto2 in carica, a fine giornata con una mano un po’ gonfia. Oltre ad ammettere qualche difficoltà in più in moto, ma “Sono sempre i primi giorni, servono per imparare.” Ben altri termini per il duo factory, chiaramente i due piloti-guida per quanto riguarda lo sviluppo. “Abbiamo cominciato con qualche problema” ha però detto Miguel Oliveira, ammettendo anche che “Ho sbagliato il momento per mettere la gomma nuova.”

Per lui 16° tempo con 60 giri in totale ed una scivolata a referto. “Il nostro potenziale è decisamente migliore, ma c’è ancora tanto lavoro da fare sulla moto.” Dall’altro lato del box, “Ho cominciato con un problema alla gomma. Mi sono fermato, ne ho messa un’altra e sono caduto al terzo giro.” Non esattamente la partenza sperata per Brad Binder. In questo modo s’è complicata la sua prima giornata a Sepang. “Ho infatti perso un intero set di gomme e me n’era rimasto uno solo.” Vedendosi così costretto a girare per tutto il pomeriggio con quell’unico set. Alla fine ha chiuso 14° con 58 giri completati, sottolineando però che “Non sono riuscito a realizzare tutti i giri di qualità che avrei voluto.” Per il momento “Non c’è una grande differenza rispetto alla moto dell’anno scorso”, anche se “Le nuove ali cambiano il carattere della moto e dobbiamo lavorare col setting per sfruttarlo al meglio.” Infine, riguardo Raúl Fernández: “Non sono sorpreso, ha già impressionato nello shakedown…”

Foto: Dorna Sports/Sky Sport