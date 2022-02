MotoGP Test, Bastianini best lap da record: “Lavoriamo sul punto debole”

Enea Bastianini firma un giro record nella seconda giornata di Test MotoGP a Sepang. Il pilota del team Gresini Racing ferma il cronometro a 1'58"131.

Enea Bastianini firma il record del circuito di Sepang nella seconda giornata di Test MotoGP in 1’58″131. Non sarà un crono ufficiale, dal momento che vengono presi in considerazione solo i tempi nei week-end di gara. Ma il pilota del team Gresini Racing dimostra subito le intenzioni perla stagione 2022: prendersi la sella del team factory. Adesso l’attenzione è già rivolta al prossimo test Irta dell’11-13 febbraio in Indonesia.

Bastianini da record

Chiude la sessione malese con 90 minuti di anticipo dopo la pioggia caduta a Sepang. E’ suo il best lap di giornata, momentaneo ma forse definitivo: 1’58″131. I primi dieci sono raccolti in meno di tre decimi, ancora una volta si preannuncia una stagione MotoGP al limite. A fare la differenza saranno come al solito i piccoli dettagli. “Sono contento. Ieri abbiamo fatto una prima giornata per togliere un po’ di ruggine e adattarci un po’ alla moto 2021, dopo una sola giornata di test a Jerez. Oggi abbiamo lavorato sul mio punto debole che sono le qualifiche. Forse ex punto debole (ride, ndr)”.

Il miglior crono del day-2 non assegna punti iridati, ma è sicuramente un’iniezione di fiducia per l’intera squadra. “Una bella soddisfazione per me e per la squadra, ci dà una bella carica. Sono solo dei test ma possiamo essere competitivi anche in gara – sottolinea Enea Bastianini -. Su questa pista ho girato per la prima volta con la MotoGP. Bella squadra, con Pigiamino e Dario che mi accompagnano dal 2021, i meccanici sono quelli che avevo in Moto3. Mi trovo bene con tutti i componenti della nuova squadra, era proprio quello che mi serve“.

‘Bestia’ e Gresini verso il Mandalika

‘Bestia’ si mette tutti dietro con la sua Ducati GP21, in attesa di nuovi aggiornamenti a campionato in corso. “Non ce lo aspettavamo, sono solo dei test, uno step in avanti l’ho fatto, anche grazie alla moto che funziona molto bene. Abbiamo lavorato anche sul set-up, stamattina non avevo lo stesso feeling di ieri, abbiamo cercato di cambiare. Sono bastate piccole modifiche per cambiare l’equilibro, anche questa è una nota positiva in vista del Mondiale. Adesso andiamo al Mandalika, circuito nuovo per tutti, vediamo se anche lì saremo veloci“. Gresini Racing sarà “ambasciatore” della Repubblica d’Indonesia tra i circuiti di tutto il mondo.

Foto: MotoGP.com