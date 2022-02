La seconda giornata di test MotoGP a Sepang inizia subito con Enea Bastianini al vertice e con un tempo record. I tempi e la classifica provvisoria.

La seconda giornata di Test MotoGP a Sepang si apre subito con i fuochi d’artificio. Aleix Espargarò ed Enea Bastianini infrangono il record della pista approfittando delle temperature fresche del mattino. Non saranno valutati come record ufficiali, dal momento che contano i crono dei week-end di gara. Nelle ore successive le temperature dell’aria superano i 30°C, con una percentuale di umidità del 73%.

Ducati affolla la top-10

KTM adotta una strategia diversa in questi test. Nessuna grande novità, se non il nuovo baffo aerodinamico. Fabiano Sterlacchini progetterà modifiche più sostanziali per il futuro, ma a Mattighofen si lavora soprattutto sull’assetto di base. “Il progetto della moto 2022 è stato bloccato verso giugno – ha spiegato Miguel Oliveira -. Avevamo una nuova moto che non era la filosofia giusta. Quindi alla fine del campionato è difficile fare nuove parti senza una direzione“.

Nel day-2 del test Irta le Ducati si riaffacciano in massa nella top-10, in attesa del time attack finale. 3° tempo per Jorge Martin, 6° Pecco Bagnaia con un distacco di appena 134 millesimi dal best lap di ‘Bestia, 9° Johann Zarco. Per Marc Marquez si tratta della seconda giornata in sella alla RC213V dopo l’ultimo infortunio. Sabato ha messo a segno ben 62 giri e riportato due cadute, deve ancora abituarsi alla nuova moto che ha subito un profondo cambiamento rispetto al 2021. “Dopo anni con lo stesso carattere, devo adattare il mio stile di guida. Ha un grande potenziale, ma ancora devo capire come sfruttarlo“.

Quartararo e Yamaha verso il rinnovo

Quando mancano circa 4 ore alla bandiera a scacchi, Fabio Quartararo è l’unico pilota Yamaha nella top-10. Il campione MotoGP non sembra particolarmente soddisfatto del nuovo motore, resta un certo gap di velocità massima rispetto ai rivali. Ma la YZR-M1 continua a privilegiare l’agilità nei cambi di direzione e in direzione curva. I suoi feedback odierni potrebbero chiarire le sue intenzioni sul rinnovo di contratto. La carovana della MotoGP in serata smonterà i box per dirigersi verso l’Indonesia. Dall’11 al 13 febbraio secondo e ultimo test preseason sul nuovo Mandalika Circuit.

Test Sepang MotoGP, day-2: classifica provvisoria

1. Enea Bastianini Gresini Ducati (GP21) 1’58″131

2. Aleix Espargarò Aprilia Racing (RS-GP) +0.026

3. Jorge Martin Pramac Ducati (GP22) +0,112

4. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0,130

5. Maverick Vinales Aprilia Racing (RS-GP) +0,130

6. Francesco Bagnaia Ducati Lenovo (GP22) +0,134

7. Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +0,182

8. Marc Marquez Repsol Honda (RC213V) +0.201

9. Johann Zarco Pramac Ducati (GP22) +0,282

10. Pol Espargarò Repsol Honda (RC213V) +0.289

11. Luca Marini Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.299

12. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.398

13. Takaaki Nakagami Honda LCR (RC213V) +0.476

14. Jack Miller Ducati Lenovo (GP22) +0,514

15. Miguel Oliveira Red Bull KTM (RC16) +0,570

16. Marco Bezzecchi Mooney VR46 Ducati (GP21) +0.579

17. Alex Marquez Honda LCR (RC213V) +0.669

18. Brad Binder Red Bull KTM (RC16) +0,885

19. Raul Fernandez KTM Tech3 (RC16) +1.049

20. Fabio di Giannantonio Gresini Ducati (GP21) +1.066

21. Cal Crutchlow Collaudatore Yamaha (YZR-M1) +1.131

22. Andrea Dovizioso WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.153

23. Remy Gardner KTM Tech3 (RC16) +1.217

24. Franco Morbidelli Monster Yamaha (YZR-M1) +1.234

25. Darryn Binder WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.726

26. Sylvain Guintoli Collaudatore Suzuki (GSX-RR) +1.865

27. Takuya Tsuda Collaudatore Suzuki (GSX-RR) +7.547