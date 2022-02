Meregalli: “Abbiamo un’idea per il test MotoGP di Razgatlioglu”

Maio Meregalli, team manager Yamaha, preannuncia due possibili date per il test MotoGP con il campione Superbike Toprak Razgatlioglu. Sarà il preludio per il salto di classe?

Toprak Razgatlioglu non è sceso in pista dall’ultima apparizione al Mandalika Circuit, dove si è confermato campione del mondo Superbike. Il turco della Yamaha vive una pausa invernale tra eventi e allenamenti, anche sui “generis”, come al poligono di tiro o alle prese con la boxe. Un messaggio chiaro per gli avversari: nel 2022 ha intenzione di ripartire subito all’attacco e mettere nel mirino il secondo titolo iridato.

Toprak e il test con la M1

Per Razgatlioglu era in programma anche un test MotoGP al fianco di Cal Crutchlow. Inizialmente era programmato per lo scorso novembre a Jerez. Ma lo slittamento dell’ultimo round Superbike ha costretto la Casa di Iwata a rinunciare. Si cerca una data utile per riprogrammare il test privato in sella alla YZR-M1, ma non sarà facile. Maio Meregalli, team manager Yamaha, ne ha parlato ai microfoni di MotoGP.com nel corso dell’ultima giornata di prove a Sepang. “Una volta conclusi i test a Jerez avevamo in programma delle prove per lui, ma c’è stato l’ultimo round Superbike in Indonesia. Ma, guardando il calendario, probabilmente troveremo un giorno adatto. Sarebbe certo interessante e si merita questa occasione, quello che ha fatto l’anno scorso è stato fantastico e siamo tutti curiosi di vederlo in sella alla M1“.

L’ipotesi MotoGP per Razgatlioglu

Yamaha ha già in mente due possibili date, da decidere in base agli eventi del calendario WorldSBK. Prima dell’inizio della stagione 2022 non sarà possibile vedere Toprak Razgatlioglu alle prese con la MotoGP. “Abbiamo già un’idea, anzi due possibilità: una è ad agosto, l’altra forse a giugno ma non sono sicuro, dobbiamo controllare. Non appena saremo pronti – assicura Meregalli – sceglieremo assieme il momento giusto“. Sarà un test premio o il preludio per un impegno in classe regina già dal 2023? Molto dipenderà dagli eventi del mercato piloti, dal futuro del team WithU, dai risultati in SBK del campione e dalla proposta che verrà fatta al campione turco. Il suo manager Kenan Sofuoglu è stato chiaro: valuteranno l’ipotesi del salto in MotoGP solo con un’offerta convincente.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri