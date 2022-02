Alberto Puig esprime soddisfazione per il lavoro Honda nei test a Sepang. Oltre a sottolineare quanto fatto dal rientrante Marc Márquez.

La luce in fondo al tunnel? Stando alle dichiarazioni di fine test di Alberto Puig, sembra davvero che la nuova RC213V sia un ottimo passo avanti in questa direzione. Ricordiamo, fin dai test dell’anno scorso Honda ha portato in pista un mezzo radicalmente cambiato per interrompere il periodo di magra che sta vivendo dall’infortunio di Marc Márquez a Jerez 2020. Ma si parla anche di voci di mercato, una riguardante Joan Mir-Honda. “Nessuno ci ha contattati ed è troppo presto per parlare di futuro. Sarebbe una mancanza di rispetto verso Honda, verso Joan e verso Suzuki” è la risposta categorica.

Riguardo ai test, “Siamo contenti. Il lavoro iniziato a Misano e continuato a Jerez sta pagando.” Così Alberto Puig inizia il suo commento su quanto fatto in questi due giorni, con tutt’e quattro i suoi piloti ufficiali in azione. Riprendendo anche le parole del #93, che ha sottolineato giusto ieri di ‘carattere differente’ della RC-V. “È un concetto diverso” ha aggiunto il team manager Honda a motogp.com alla fine del secondo giorno. “Ma siamo sulla strada giusta per ottenere i risultati che ci aspettiamo. Abbiamo ricevuto gli stessi commenti da tutti i piloti e, in base alla mia esperienza a Sepang, posso dire che questo è uno dei nostri test migliori.”

Tante aree migliorate nella nuova RC-V. A cominciare dal grip, problema di cui tutti i piloti si sono lamentati l’anno scorso, ma non solo. “Si cerca sempre di migliorare tutto il pacchetto” ha sottolineato Puig. Parlando anche del ritorno dell’uomo di punta Honda, che dopo un periodo complicato si è riunito all’Ala Dorata a Sepang. “Marc si è fermato l’anno scorso a Misano e sta facendo un lavoro pazzesco. È tornato, è salito in moto ed è stato subito veloce! Siamo stati fortunati con la questione della vista, ne siamo molto grati e passo dopo passo tornerà al suo livello, che come sempre è piuttosto alto.”

