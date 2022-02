Marc Márquez stanco e sorridente dopo il day-1 a Sepang. Si riprende il lavoro sulla nuova Honda, ammettendo che "Mi serve tempo per capirla."

È un Marc Márquez comunque contento quello che si vede alla fine di questa giornata di test MotoGP. La diplopia è alle spalle, fisicamente si sente bene e Honda ha di nuovo il suo uomo di punta per continuare lo sviluppo della RC213V. Tre moto viste oggi nel suo box (una era la versione 2021), al lavoro quindi su un prototipo apparso da subito profondamente rinnovato e che il campione di Cervera non aveva avuto l’occasione di provare a Jerez. Una ripartenza con 62 giri a referto, l’ottavo best lap ed un doppio incidente.

In primis però il pilota spagnolo non nasconde la gioia per questo ritorno dopo le problematiche di fine 2021. “È stata una giornata molto lunga, alla fine ero abbastanza stanco” ha ammesso col sorriso a motogp.com alla fine del primo giorno a Sepang. “Mi sono sentito comunque bene in sella alla nuova moto, è stata una giornata normale dopo tanto tempo.” Pur con un mix di tante cose. “È andata bene, sono stato veloce, ma ho anche commesso errori stupidi…” Riferendosi in particolare ai due incidenti di oggi, senza conseguenze.

Riguardo il nuovo prototipo della RC213V, sottolinea in particolare che “È meglio della versione precedente, ma mi serve tempo per capirla, è davvero un grande cambiamento. Ho sempre guidato una moto con lo stesso carattere, che ora invece è diverso.” Un fatto che si collega ad uno dei due incidenti di oggi, nello specifico quello del pomeriggio. “Devo ancora capire davvero questa moto, arrivare al limite: ad esempio ad un certo punto ho perso l’anteriore senza sapere il perché. Ma è a questo che servono i test.”

Foto: Dorna Sports